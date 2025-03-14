63 казахстанских блогера задекларировали доходы на 2,8 млрд тенге

Еще 63 казахстанских блогера самостоятельно задекларировали свои доходы почти на 2,8 млрд тенге. Кроме того, они выплатили налоги на сумму 105 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Комитета государственных доходов сообщили, что, по данным на 13 марта текущего года, 63 блогера самостоятельно задекларировали свои доходы.

"На 13 марта 2025 года 63 блогерами самостоятельно дополнительно задекларированы доходы на сумму 2 768,4 млн тенге и уплачены налоги в сумме 105 млн тенге", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Комитет государственных доходов выявил факты занижения доходов казахстанскими блогерами - речь шла о расхождениях по налогам по 594 лицам на сумму 53,3 млрд тенге. На погашение долгов или аргументированные пояснения им дали 30 дней.

Позже в КГД сообщили об отзыве 169 уведомлений, направленных ранее 93 казахстанским блогерам. Причиной тому, как выяснилось, стала техническая ошибка.

Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказывал, грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов.

После этого в Сети был опубликован список с данными налоговых задолженностей некоторых блогеров. По факту его распространения проводится проверка.

27 февраля сообщалось, что из 594 получивших уведомления блогеров уже 12 блогеров представили дополнительную налоговую декларацию на сумму доходов более 1,4 миллиарда тенге и уже уплатили 74 миллиона тенге налогов.

28 февраля в КГД рассказали, сколько казахстанских блогеров получили уведомления от налоговой. На тот момент 854 блогерам были направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов" на сумму 71,9 млрд тенге.

А 5 марта министр нацэкономики Серик Жумангарин заявил, что еще 15 блогеров доначислили 1,5 млрд тенге и заплатили 75 млн тенге в бюджет.