Компенсацию за расходы на свадьбу молодоженам предложили ввести в России

Налоговые вычеты в Казахстане позволяют вернуть часть потраченных денег на ипотеку, обучение, лечение и так далее. В России предложили включить в их число свадебные расходы. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Депутаты ЛДПР в России предложили ввести новый вид социального налогового вычета, позволяющего молодоженам вернуть часть расходов на организацию свадьбы.

Предлагается компенсировать затраты на услуги свадебных агентств, фотографа, видеооператора, кейтеринга, аренду зала и музыкальное сопровождение в размере до 150 000 рублей на каждого супруга.

По мнению авторов инициативы, такая льгота станет поддержкой для молодых семей, особенно для студентов-молодоженов с ограниченными финансовыми возможностями.

Применение налоговых вычетов является распространенной практикой – гражданину возвращается часть его расходов в виде "скидки" при уплате удерживаемого с зарплаты индивидуального подоходного налога (ИПН).

Так, в Казахстане можно сэкономить деньги за счет прочих вычетов, которые компенсируют затраты на:

вознаграждение по ипотеке, оформленной в любом банке второго уровня внутри страны;

медицинские услуги;

обучение (высшее, специальное и дошкольное);

добровольные пенсионные взносы, позволяющие накопить деньги на обеспеченную старость.

То есть из сумма, которую казахстанцы потратили на одну из этих целей, может не облагаться ИПН.

Однако в разных странах список может включать и другие расходы. Например, как сообщается на сайте партии ЛДПР, депутаты РФ предложили компенсировать молодым семьям расходы на свадьбу.

Семейная пара. Иллюстративное фото: freepik.com

Какие траты хотят учитывать

Как отмечается в источнике, новый вид социального налогового вычета может позволить молодоженам вернуть часть расходов на организацию свадебного торжества, но не более 150 000 рублей (эквивалент около 890 тыс. тенге) на каждого из супругов.

Таким образом, каждый из супругов сможет сэкономить часть из этой суммы за счет ее освобождения от уплаты подоходного налога.

"Согласно задумке, у молодой семьи появится возможность получить налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа и видеооператора, кейтеринга, аренду банкетного зала, услуги, музыкальное сопровождение.

Компенсировать часть потраченных денег каждый из супругов сможет в течение трех лет с момента заключения брака.

По мнению авторов, подобная льгота станет подспорьем для семей, в особенности для студентов-молодоженов, не обладающих большими финансовыми возможностями", – сообщается в источнике.

При этом указывается, что молодоженам и даже их родителям иногда приходится оформлять займы ради проведения торжества. А налоговый вычет позволил бы облегчить этот вопрос для новой семьи.

В Казахстане пока подобные инициативы не озвучивались. Но выдвигались другие. Например, в 2023 году депутат мажилиса предложил создать в Казахстане брачный фонд для молодоженов по аналогии с ОАЭ.

В то же время для семей действуют иные программы поддержки. Так, в Алматы выделили 673 млн тенге на поддержку желающих завести ребенка.

Также молодые семьи, независимо от возраста супругов, могут оформить специальную ипотеку.

Дополнительно для них имеется программа доступной аренды, позволяющей накопить на собственное жилье.