Придется копить: правила доступной аренды для молодежи обновили в Казахстане

Аренда без права выкупа позволяет получить доступное жилье и возможность накопить деньги на ипотеку. Правила для участников программы были пересмотры. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Аренда без права выкупа является выгодным решением для молодых казахстанцев, которые нуждаются в жилье.

Они могут копить деньги и не тратить доходы на дорогую аренду, что позволяет быстрее сформировать первоначальный взнос для различных ипотечных программ. Так, стоимость такого жилья может составить примерно от 5 тыс. до 15 тыс. тенге без учета коммуналки.

Согласно приказу Министра информации и общественного развития РК, правила предоставления арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи были изменены.

Что поменялось

Согласно опубликованному приказу, в правила выдачи доступного арендного жилья было внедрено понятие ежегодный порог накопления. То есть это сумма накопленных на сберегательном счете (депозите) в жилищном строительном сберегательном банке денег.

Ежегодный порог накопления в рамках действия договора аренды должен составлять минимум 170 МРП каждый год – это 627 640 тенге на 2024 год.

При этом срок договора аренды будет равен одному году, с дальнейшим продлением до трех лет. Однако добиться продления можно будет при условии, что был достигнут ежегодный порог накопления.

То есть теперь участники программы должны будут показать, что они действительно копят средства, чтобы дольше пользоваться доступным арендным жильем. В противном случае договор не продлят.

Монеты из копилки. Иллюстративное фото: Guido Mieth/Getty Images

Также теперь не требуется нотариального заверения копии документов, удостоверяющего личность, свидетельств о рождении детей заявителя и членов семьи. Но при этом нужно нотариально засвидетельствовать копии документа об образовании.

Кто может участвовать

К кандидатам в рамках программы аренды без права выкупа выдвигаются следующие требования:

граждане Казахстана не старше 35 лет (до 34 лет включительно);

законченное среднее и (или) техническое и профессиональное и (или) после среднее, и (или) высшее, и (или) послевузовское образование;

трудоустройство и ежемесячный доход не менее 40 МРП ( 147 680 тенге на 2024 год) за последние шесть месяцев;

на 2024 год) за последние шесть месяцев; наличие у заявителя постоянной регистрации в регионе участия не менее трех последних лет перед подачей заявления, а у членов семьи – просто наличие регистрации в том же регионе;

отсутствие жилья на праве собственности в Казахстане у заявителя, супруга/и, детей (при наличии) за исключением жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, под угрозой обрушения (разрушения), в течение последних пяти лет перед подачей заявления;

наличие жилищного сберегательного счета (депозита) в банке.

О начале приема документов обычно сообщают в местных акиматах. Кандидатов будут оценивать по балльной системе, которая включает в себя такие параметры, как вид деятельности, наличие семьи и детей, денежных накоплений и так далее.

Другими словами, теперь участникам программы нужно будет доказать, что они действительно копят деньги на жилье, чтобы дольше жить в доступной арендной квартире.

Ранее аналитики заявили, что обширные льготные ипотечные программы должны быть прекращены в Казахстане.