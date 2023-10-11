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30 лет независимости Казахстана

Создать брачный фонд и выплачивать деньги молодоженам предложили в Казахстане

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Невеста надевает кольцо на палец жениха
Свадьба. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на заседании правительства депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил создать в Казахстане брачный фонд для молодоженов по аналогии с ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Магеррамов заявил, что Казахстан – страна с огромными природными ресурсами, но социальные возможности казахстанцев при этом "плачевные".

Одно из предложений фракции НПК (Народной Партии Казахстана) для повышения благосостояния граждан – создание брачного фонда.

"Мы полагаем, что в Казахстане можно было бы по аналогии с ОАЭ создать брачный фонд, который предоставлял бы молодым гражданам страны, впервые вступившим в брак, определенную сумму денег в виде беспроцентного кредита, аннулируемого по мере рождения детей", – заявил депутат.

Также Магеррамов от имени фракции предложил сделать бесплатным образование на всех уровнях в Казахстане.

"Реальность показывает, что стабильный рост цен на качественное образование в нашей стране ведет к тому, что большая часть детей в будущем не сможет получить высшего образования.

Количество школ также не обеспечивает детей необходимым уровнем знаний – школ не хватает, классы переполнены. С детскими садами тоже проблема. Если мы хотим иметь достойное будущее для нашей страны, нам нужно обеспечить необходимым уровнем знаний наших детей", – заявил депутат.

Как пишет РИА Новости, брачный фонд в ОАЭ был создан правительством страны с целью оказания финансовой помощи молодоженам-гражданам страны.

По уставу БФ, каждый гражданин Эмиратов, впервые вступающий в брак с местной гражданкой, может получить займ в размере 70 тыс. дирхамов (около 19 тыс. долларов или 9 млн тенге по нынешнему курсу). 40 тыс. из них выплачивается после подписания брачного контракта в шариатском суде, а остальные – после свадьбы.

При этом после рождения первых 3 детей кредит погашается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040576-sozdat-brachnyy-fond-i-vyplachivat-dengi-molodozhenam-predlozhili-v-kazahstane/

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