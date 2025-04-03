673 млн тенге выделили на поддержку желающих завести ребенка в Алматы

В рамках ОСМС было выделено 673 млн тенге на поддержку алматинских семей, которые смогут бесплатно посетить врачей, перед тем как завести ребенка. На что пойдут деньги, узнали журналисты NUR.KZ.

В рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) можно получать множество медуслуг бесплатно. Главное условие – быть застрахованным, то есть своевременно и регулярно платить взносы в систему. Без них гражданам доступна лишь малая часть медуслуг, и то лишь в определенных ситуациях.

Между тем, как сообщает алматинский филиал Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), с 2025 года супружеские пары Алматы могут пройти полную прегравидарную подготовку бесплатно – за счет системы ОСМС. На эти цели выделили 673 млн тенге.

Что такое прегравидарная подготовка

Прегравидарная подготовка является по сути комплексным обследованием, которое семейные пары могут пройти еще до наступления беременности. Другими словами, будущие родители проверяют себя, чтобы подготовиться к зачатию, последующему вынашиванию беременности и рождению здорового ребенка.

Стоит отметить, что на деле это довольно затратное мероприятие, потому что включает в себя десятки разных диагностик и анализов, не говоря уже о самом лечении. Теперь все это супружеские пары смогут пройти бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления, где:

соберут медицинскую историю – узнают, чем человек когда-то болел и какие есть хронические "болячки";

проведут осмотр у основных врачей, в том числе у стоматолога, гинеколога и офтальмолога;

сделают основные анализы, проверку на биохимию крови – разберутся, есть ли проблемы с печенью, почками, с сахаром и холестерином, а также проверят на наличие болезней, передающихся половым путем;

сделают анализ на сифилис (RW) и ВИЧ и проведут консультацию до теста;

сделают ЭКГ, то есть проверят сердце, а также проведут УЗИ органов малого таза;

организуют обследование у генетика при подозрении на то, что есть риски наследственных заболеваний;

проведут дополнительные обследования – если что-то найдут;

пролечат найденные у супружеской пары заболевания – на момент беременности здоровье супругов не должно ухудшаться минимум 3 месяца;

пропишут обоим супругам фолиевую кислоту за 3 месяца до планируемой беременности, а женщинам продлят еще на три первых месяца после зачатия ребенка;

помогут составить режим питания и сна, чтобы укрепить здоровье.

Напомним, в рамках ОСМС казахстанцы могут не просто записаться к врачу и получить направление на анализ или рецепт для покупки лекарства, но также могут пройти дорогостоящее лечение, реабилитацию или получить редкую медицинскую услугу.

Например, если есть медицинские показания, казахстанские семьи имеют возможность бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

При этом ранее мы рассказывали, что могут сделать казахстанцы, если им отказывают в бесплатном лечении или они сталкиваются с другими несправедливостями в сфере здравоохранения.

А о том, как пройти дорогостоящее лечение гражданам, которые не являются участниками системы ОСМС, мы рассказали в этом материале.