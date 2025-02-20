Кто еще может получить "письма счастья" от налоговой в Казахстане

Новость о налоговых уведомлениях с миллионными суммами поступили блогерам. Однако они могут оказаться не единственными получателями – риски могут ожидать и физлиц. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане блогеры получили налоговые уведомления с миллионными суммами, но эксперт Айдар Масатбаев считает, что это может коснуться и обычных физлиц.

По мнению эксперта, налоговые органы таким образом борются с серым оборотом денег, начав с блогеров из-за их больших денежных оборотов.

При получении уведомления эксперт советует не спешить оплачивать всю сумму, а обратиться к специалистам, запросить подробности у налоговой и предоставить пояснения о происхождении средств.

Ранее в Казахстане появилась новость о поступлении уведомлений от налоговых органов: у блогеров выявили расхождения по налогам на 53 млрд тенге и их заподозрили в занижении доходов.

Айдар Масатбаев, налоговый эксперт, управляющий партнер юридической фирмы Salyqtez и автор Telegram-канала "ProНалоги Казахстан", рассказал редакции NUR.KZ о том, что казахстанцы, являющиеся физическими лицами, могут также оказаться получателями "писем счастья" от налоговиков.

При этом не обязательно будет платить всю указанную сумму – но важно вовремя обратиться к специалистам и доказать характер полученных средств.

Кому еще могут отправить уведомления

Согласно мнению эксперта, отправка блогерам уведомлений от Комитета государственных доходов (КГД) является как бы "пробой пера" – вероятно у них имеются большие обороты, так как блогеры задействованы в различных социальных ивентах и собирают деньги для благотворительных целей на личные счета.

"Второй момент – ведутся поиски своеобразной казахстанской "Блиновской".

Более того, они (КГД – прим. ред.) это используют в качестве стратегического момента, потому что они сейчас не могут продвинуть дополнительные критерии для отработки мобильных переводов – 100 человек в течение каждого из трех последовательных месяцев.

Они никак не могут поднять этот потолок. И, скорее всего, они найдут одного из наших блогеров, который допустит серьезные нарушения, ну и будут использовать его как пример", – отмечает Айдар Масатбаев.

Деньги. Иллюстративное фото: MediaProduction/Getty Images

То есть налоговые органы таким образом борются с серым оборотом денег в экономике. А начать решили именно с той части казахстанцев, которые отличаются большими суммами оборотов из банковских сведений – в этот раз оказались блогеры.

"И когда они найдут казахстанскую "Блиновскую", они пойдут по "физикам" – как минимум по тем этапам, которые уже прошли по всеобщему декларированию", – считает эксперт.

Откуда у налоговой данные казахстанцев

Как отмечает налоговый эксперт, то, как к налоговым органам поступили сведения о движении на частных банковских счетах казахстанцев, вызывает некоторые вопросы.

Так, есть приказ Министерства финансов "Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности" от 29 марта 2022 года № 323.

Согласно нему, КГД в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, формирует по состоянию на 31 декабря отчетного года список по следующим лицам:

занимающим ответственную государственную должность, и их супругам;

уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;

приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;

на которых возложена обязанность по представлению декларации в рамках законов РК.

"Просто индивидуальных предпринимателей и физических лиц в этот список по запросам КГД включать как бы не должен.

Далее КГД направляет запрос в банки по указанным лицам о представлении сведений. А банки и организации передают эти сведения в КГД в зашифрованном виде.

Таким образом, как попали сведения по банковским счетам наших блогеров, которые в вышеуказанный перечень не входят, мне не ясно", – отмечает Айдар Масатбаев.

Налоговая декларация. Иллюстративное фото: Pra-chid/Getty Images

Нужно ли платить всю сумму, указанную налоговиками

Как сообщает Айдар Масатбаев, налоговые органы используют сведения по банковским счетам, денежным переводам – они пытаются "обуздать" эту сферу из-за огромного количества денежных отправлений.

Поэтому они указывают в уведомлениях всю сумму поступлений.

"Но мы должны понимать, что вот это уведомление, как минимум, выставлено по результатам камерального контроля. Это не сам факт, не как notice of deficiency в Соединенных Штатах, а лишь предположение налогового органа, что у вас есть такое нарушение.

И государство, согласно 96 статье Налогового кодекса, дает нам два варианта:

либо мы соглашаемся и платим, если это правда; либо мы пишем несогласие и показываем, что вот такой-то платеж был подарком, этот был от близких, где-то это была какая-то социальная акция в пользу сбора денег и так далее.

Ну и потом уже налоговый орган будет принимать решение, изучив наше пояснение несогласия, достаточно ли оно. И если объяснений недостаточно, то он объявит официальную налоговую проверку", – сообщает управляющий партнер юридической фирмы Salyqtez.

Что делать при получении "письма счастья" от налоговой

Как отмечает эксперт, при получении электронного уведомления о налоговой задолженности нужно открыть кабинет налогоплательщика и узнать, когда точно пришло это уведомление.

Стикер на фоне ноутбука и блокнота. Иллюстративное фото: Anna Blazhuk/Getty Images

"Дело в том, что 30 рабочих дней, выделенных на отработку данного уведомления, начинают истекать не с момента получения на руки или ознакомления с ним, а именно с момента поступления данного уведомления в кабинет налогоплательщика", – советует эксперт.

Также он отмечает, что стоит сделать официальный запрос в управление, департамент или комитет госдоходов под руководством эксперта, чтобы они подробнее расписали причины указания именно такой сумму задолженности.

Потом нужно представить полное пояснение с приложением всех документов и, возможно, поучаствовать в процедуре заслушивания, если налоговикам что-то будет непонятно.

Это делается для того, чтобы наглядно показать им, что это были за обороты и откуда поступали деньги.

"Если налоговый орган останется неудовлетворенным нашим пояснением, то последует назначение внеочередной налоговой проверки.

Налоговый орган также будет приходить к тем людям, которые отправляли получателю деньги, и переподтверждать их происхождение – проводятся так называемые встречные проверки только по "физикам".

Поэтому в идеале желательно нанять эксперта, потому что он умеет читать уведомления и знает, что делать. Для тех налоговых экспертов, которые схожую работу проводили с бизнесом, подобная процедура будет абсолютно идентичной.

Нужно найти именно грамотного эксперта, потому что неправильная подача пояснений, неправильный подбор документов могут спровоцировать ненужную проверку.

Вот, ну и она чревата доначислениями от налоговой", – отмечает Айдар Масатбаев.

Ранее мы рассказывали, как мошенники крадут деньги у казахстанцев через фальшивые налоговые уведомления.

Также мы делились советами о том, как избежать налоговой проверки лицам, часто принимающим мобильные переводы.