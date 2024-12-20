Кому придется сдавать "входную" декларацию в 2025 году в Казахстане

Некоторым казахстанцам придется сдавать "входные" декларации по форме 250 в 2025 году. Это касается владельцев имущества за рубежом и некоторых других лиц. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По изначальному плану в 2025 году всеобщее декларирование должно было охватить все взрослое население страны, в том числе студентов и пенсионеров. Однако в итоге от этой идеи отказались и часть граждан освободили от обязательства ежегодно подавать налоговые отчетности.

Однако, как сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, некоторым казахстанцам все равно придется подать в 2025 году свои первые "входные" декларации об активах и обязательствах по форме 250.

В 2025 году подать декларации должны:

граждане и резиденты Казахстана, владеющие имуществом за рубежом;

кандидаты на выборные и государственные должности;

лица, претендующие на статус крупного участника банка, рынка ценных бумаг или страховых организаций;

лица, занимающиеся частной практикой: адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и некоторые другие лица.

Также предлагается установить обязанность по декларированию для лиц, совершивших крупные приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (73 840 000 тенге в 2024 году) в Казахстане и за рубежом.

При этом любой казахстанец может добровольно подать декларацию, если у него появится такое желание. В таком случае граждане могут задекларировать наличные деньги в сумме, не превышающей 10 000 МРП, и другие свои активы и обязательства, которые в последующем могут послужить подтверждением расходов физического лица.

При этом ранее стало известно, что некоторым гражданам, которые по какой-то причине не подали вовремя декларации, начали блокировать счета. Поэтому гражданам из вышеуказанных категорий следует ответственно подходить к своим обязательствам в будущем.

Что касается имущества за рубежом, то существует перечень того, что обязательно нужно задекларировать:

недвижимость и транспортные средства;

доли участия в иностранных компаниях или жилищном строительстве;

денежные средства на счетах в иностранных банках, если их сумма превышает 1 000 МРП;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты;

средства на брокерских счетах;

объекты интеллектуальной собственности, авторского права;

цифровые активы;

дебиторская/кредиторская задолженность;

инвестиционные и драгоценные металлы;

имущество стоимостью свыше 1 000 МРП: антиквариат, предметы роскоши или другое ценное имущество.

Отметим, что в декларации нужно будет отображать активы, которые находились во владении по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Налоговые отчетности можно подать через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал "Электронного правительства" или через "Кабинет налогоплательщика". О том, как правильно заполнять декларацию, мы подробно рассказывали здесь.