Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская признала свою вину

Елене Блиновской выдвинули обвинение. Кадр из Видео: t.me/sledcom_press/

Блогер Елена Блиновская, задержанная ранее по подозрению в неуплате налогов и отмыванию денежных средств в особо крупном размере, признала свою вину, сообщает Следственный комитет России.

Ранее в отношении автора "Марафона желаний" было возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позже появились кадры задержания Блиновской на границе России и Белоруссии.

Как сообщил Следственный комитет в пятницу, Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.

Также в ходе предварительного расследования следователи будут устанавливать лиц, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне.

Как пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники, следствие будет просить отправить "королеву марафонов" под домашний арест.

Напомним, по версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги через интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Отметим, что согласно Уголовному кодексу РФ, Блиновской может грозить:

по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере): в лучшем случае – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, в худшем – лишение свободы на срок до 1 года;

по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере): в худшем случае – лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2018656-avtor-marafona-zhelaniy-elena-blinovskaya-priznala-svoyu-vinu/