Предельную сумму для контроля мобильных переводов хотят утвердить в Казахстане

В Казахстане планируют проверять мобильные переводы на сумму более 1 млн. тенге. Столько должно получить физлицо за три месяца подряд на свой счет, чтобы его проверили. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 2022 года банки второго уровня (БВУ) определяют операции, имеющие признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, по критерию, установленному приказом Министра финансов РК от 29.03.2022г. № 323.

Таковым является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности.

Сведения по таким лицам БВУ обязаны предоставлять в органы государственных доходов для проведения налогового контроля.

Но, в Министерстве финансов РК (МФ РК) сообщают, что по итогам проработки МФ РК совместно с Национальным банком и БВУ было решено дополнить действующие критерии суммой входящих мобильных переводов свыше 12 минимальных заработных плат (МЗП) за три последовательных календарных месяца.

Основанием для для такого решения стало то, что для обязательной регистрации в качестве ИП годовой доход должен составить свыше 12 МЗП. В 2025 году этот порог составляет 1 020 000 тенге.

Таким образом, сейчас казахстанцев могут проверить на осуществление предпринимательской деятельности, если они в течение каждого из трех месяцев подряд получали мобильные переводы от ста и более разных лиц. Их размеры при этом пока не имеют значения.

Если будут приняты предложенные поправки в закон, то проверять будут казахстанцев, которые в течение каждого из трех месяцев подряд получали мобильные переводы от ста и более разных лиц, сумма которых превышает 12 МЗП.

Соответствующий приказ Министра финансов РК в настоящее время находится на рассмотрении Национального банка.

Напомним, что ранее обсуждалась предельная сумма в размере 3 МЗП, то есть 255 000 тенге в 2025 году.

При этом немногочисленные переводы, которые казахстанцы принимают и отправляют в личных целях свои друзьям и родственникам, не будут ограничены по сумме.