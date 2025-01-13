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Налоговые уведомления из новой системы начали приходить казахстанцам

Опубликовано:

Подсчет налогов.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане начали поэтапно вводить новую информационную систему налогового администрирования, которая будет рассылать уведомления казахстанцам. О том, что нужно о ней знать, читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы регулярно получают уведомления от налоговых органов. Как правило, их наличие можно было проверить в "Кабинете налогоплательщика", однако теперь система уведомлений будет работать по-новому.

Как сообщает Комитет государственных доходов, в стране начался поэтапный запуск новой информационной системы налогового администрирования, а также новой версии "Кабинета налогоплательщика".

Налоговые уведомления комитет начал рассылать с 13 января. Казахстанцы могут получить уведомления о непредставлении налоговой отчетности в срок, о погашении налоговой задолженности, долгов по разным платежам и пошлинам, уведомления о долгах по соцотчислениям и взносам и по многим другим документам, которые формируют госорганы и направляют казахстанцам.

Документы, формируемые органами государственных доходов,
которые могут получить казахстанцы через новый "Кабинет налогоплательщика"
Уведомление о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством РК
Уведомление о погашении налоговой задолженности
Уведомление о погашении задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов
Уведомление об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов
Уведомление о сумме задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам
Уведомление о сумме задолженности по социальным отчислениям
Уведомление о сумме задолженности по отчислениям и (или) взносам
Распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового агента), плательщика
Распоряжение о возобновлении расходных операции по кассе
Решение об ограничении в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика
Решение об отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика
Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе плательщика социальных отчислений
Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе агента
Распоряжение о приостановлении расходных операций по кассе плательщика отчислений и (или) взносов
Уведомление об устранении нарушений налогового законодательства РК
Уведомление о налоговой задолженности физических лиц
Уведомление о начисленной сумме платы за эмиссии в окружающую среду на основании сведений уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды
Источник: Комитет государственных доходов

Ранее все эти уведомления поступали в старый "Кабинет налогоплательщика", который расположен по адресу: https://cabinet.kgd.gov.kz. Однако с 13 января все уведомления без дублирования начнут поступать через новую систему, в "Кабинет налогоплательщика", расположенный по новому адресу: https://knp.kgd.gov.kz.

Что касается прошлых уведомлений, то они будут по-прежнему доступны в старой версии "Кабинета налогоплательщика" на странице "Журнала уведомлений".

В КГД также отмечают, что при возникновении вопросов по поводу регистрации в новой системе казахстанцы могут обращаться в службу поддержки по телефонам: +7(7172)73 55 11 и +7(705)956 53 71. Если же возникнет вопрос по поводу функционала системы, то можно обращаться через форму обратной связи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2211077-nalogovye-uvedomleniya-iz-novoy-sistemy-nachali-prihodit-kazahstancam/

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