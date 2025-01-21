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"Проработано слабо": аудиторы высказались о борьбе с теневой экономикой в Казахстане

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Человек считает на калькуляторе
Калькулятор. Иллюстративное фото: patpitchaya / Getty Images

Высшая аудиторская палата завершила госаудит эффективности политики государства по противодействию теневой экономике - рассмотрены результаты, пишет NUR.KZ со ссылкой на ВАП.

Их рассмотрели на заседании во главе с председателем палаты Алиханом Смаиловым.

В нем также приняли участие заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов, вице-министр финансов Ержан Биржанов, председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев, руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.

В ведомстве отметили, что теневой сектор экономики негативно влияет на развитие страны, снижая уровень добросовестной конкуренции, препятствуя росту малого и среднего бизнеса, а также сокращая поступления в государственный бюджет.

Подчеркивается, что Казахстан нацелен на уменьшение доли теневой экономики в валовом внутреннем продукте до 15%, что соответствует уровню развитых стран ОЭСР. И в последние годы отмечается устойчивый тренд по снижению этого показателя - с 28,8% в 2017 году до 17,5% в 2023 году.

Судя по результатам проведенного аудита, есть ряд существенных недостатков, которые сдерживают эффективность мер госполитики в этом направлении.

"Так, на сегодня отсутствует госорган, который бы отвечал за формирование единой политики в сфере противодействия теневой экономике и координацию других ведомств. Подобные функции изначально были закреплены за Агентством по финмониторингу. Однако впоследствии их исключили из Положения АФМ", - отметили в ВАП.

Также аудиторы выявили, что в результате каждый госорган в пределах своей компетенции принимает меры, но нет цельной системы с четким распределением функционала. Утверждается, что комплексными планами по борьбе с теневой экономикой охвачены не все отрасли, и в них встречаются формальные мероприятия.

"Не прослеживается слаженная работа госорганов. Комплексные планы недостаточно ориентированы на снижение теневой экономики. Мероприятия проработаны слабо, некоторые фактически снимаются с контроля без исполнения. Не проводится оценка их влияния на снижение теневой экономики. При этом аудит показал, что в стране есть значительный объем скрытого оборота", - отметил председатель ВАП Алихан Смаилов в ходе заседания.

Еще у аудиторов также возникли вопросы к методикам определения ненаблюдаемой экономики.

Например, используется коэффициент безналичного оборота. Это соотношение безналичных платежей физлиц за товары и услуги к ВВП. Но доля таких платежей и так растет каждый год, что автоматически "снижает" уровень теневой экономики. Поэтому обоснованность этого коэффициента вызывает сомнения.

Кроме того, по одной из категорий расчета не учитываются классификаторы "Операции с недвижимым имуществом", куда, в том числе, входит аренда жилья, и "Искусство, развлечения и отдых".

А в другой категории данные по малым торговым предприятиям начали собирать не сплошным, а выборочным методом, что также привело к снижению охвата ненаблюдаемой экономики.

На основании проведенного анализа госаудит выявил ряд высокорисковых сфер и направлений, подверженных теневому обороту.

Например, по данным КГД, граждане трех центральноазиатских стран заработали в Казахстане за три года 136 млрд тенге. Однако, по информации Нацбанка, за это же время они перевели на родину суммарно 1 трлн тенге. То есть велика вероятность производства "теневых" товаров или услуг.

Всего по результатам аудита установлено:

  • косвенных потерь бюджета по доходной части на сумму 74 млрд тенге;
  • 18 процедурных нарушений;
  • 23 системных недостатка.

Отмечается, что по всем проблемным вопросам Высшая аудиторская палата выработала необходимые рекомендации и поручения. Они будут способствовать устранению имеющихся недостатков и достижению поставленных целей в сфере противодействия теневой экономике.

Согласно методике оценки ненаблюдаемой экономики, теневая экономика (теневой оборот) - деятельность, при которой производители предпочитают не декларировать часть или весь их доход в целях уклонения от уплаты налогов, а также нарушают трудовое законодательство или иммиграционный порядок, осуществляя неучтенный наем труда или принимают решение функционировать без официального разрешения для избежания длительных и дорогостоящих бюрократических процедур.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2213532-net-celnoy-sistemy-v-vap-vyskazalis-o-borbe-s-tenevoy-ekonomikoy-v-kazahstane/

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