Налоги с зарплат уменьшатся: кого это затронет в Казахстане

Новый Налоговый кодекс внесет изменения в различные сферы деятельности. Затронут они и вопрос снижения размера налогооблагаемой базы в зарплатах казахстанцев. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
- Новый Налоговый кодекс Казахстана освободит граждан с доходом до 123 тыс. тенге от подоходного налога, снижая нагрузку на низкооплачиваемых работников.
- Для самозанятых введут льготный налог в 4% вместо единого совокупного платежа, включающий пенсионные, социальные отчисления и медстраховку.
- Обсуждение нового кодекса продлится до 15 июля, комментарии можно оставлять на сайте "Открытые НПА".
В Казахстане активно обсуждают проект нового Налогового кодекса. Среди различных нововведений в нем также будут затронуты вопросы удержания индивидуального подоходного налога (ИПН) с зарплат граждан.
Как сообщает Telegram-канал Министерства экономики, теперь казахстанцы с низкими доходами будут освобождены от ИПН.
Что поменяется
Как отмечается в источнике, по действующим нормам при расчете налога с заработной платы применяется вычет в размере 14 МРП (51 688 тенге на 2024 год). Это та сумма, с которой не удерживается ИПН.
То есть налог начисляется на ту часть оклада, что останется после вычета 14 МРП, пенсионных отчислений, медстраховки и так далее. И теперь данная сумма будет увеличена до 30 МРП (110 760 тенге).
"В таком случае, с учетом наличия вычетов по пенсионным взносам в размере 10% от зарплаты, при окладе до 123 тыс. тенге не будет уплачиваться ИПН и снижается нагрузка для низкооплачиваемых работников.
Таким образом, около половины всех наемных работников, получающих низкую заработную плату, будут освобождены от уплаты подоходного налога", – сообщается в источнике.
Прочие поправки в Налоговом кодексе
Новый Налоговый кодекс может внести изменения и для самозанятых казахстанцев. Так, для них планируется ввести альтернативу ЕСП – единого совокупного платежа.
Это будет льготный налог в размере 4%, в который входят пенсионные и социальные отчисления, а также медстраховка. Размер максимального дохода казахстанцев для применения этого налогового режима не должен превышать 340 МРП в месяц (1,25 млн тенге на 2024 год).
Однако также планируется досрочно ликвидировать некоторые налоговые льготы в сфере инвестиций в ценные бумаги – они должны были действовать до 2066 года. Дополнительно сообщалось о планах по отмене повышенного налога на некоторые автомобили в Казахстане.
Обсуждение нового Налогового кодекса продлится до 15 июля – казахстанцы могут оставлять свои комментарии по отдельным пунктам закона после авторизации через ЭЦП на сайте "Открытые НПА".
Напомним, что 1 июля глава государства подписал некоторые поправки в действующее налоговое законодательство Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2127642-nalogi-s-zarplat-umenshatsya-kogo-eto-zatronet-v-kazahstane/