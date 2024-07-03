Налоги с зарплат уменьшатся: кого это затронет в Казахстане

Новый Налоговый кодекс внесет изменения в различные сферы деятельности. Затронут они и вопрос снижения размера налогооблагаемой базы в зарплатах казахстанцев. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Новый Налоговый кодекс Казахстана освободит граждан с доходом до 123 тыс. тенге от подоходного налога, снижая нагрузку на низкооплачиваемых работников.

Для самозанятых введут льготный налог в 4% вместо единого совокупного платежа, включающий пенсионные, социальные отчисления и медстраховку.

Обсуждение нового кодекса продлится до 15 июля, комментарии можно оставлять на сайте "Открытые НПА". Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

В Казахстане активно обсуждают проект нового Налогового кодекса. Среди различных нововведений в нем также будут затронуты вопросы удержания индивидуального подоходного налога (ИПН) с зарплат граждан.

Как сообщает Telegram-канал Министерства экономики, теперь казахстанцы с низкими доходами будут освобождены от ИПН.

Что поменяется

Как отмечается в источнике, по действующим нормам при расчете налога с заработной платы применяется вычет в размере 14 МРП (51 688 тенге на 2024 год). Это та сумма, с которой не удерживается ИПН.

То есть налог начисляется на ту часть оклада, что останется после вычета 14 МРП, пенсионных отчислений, медстраховки и так далее. И теперь данная сумма будет увеличена до 30 МРП (110 760 тенге).

"В таком случае, с учетом наличия вычетов по пенсионным взносам в размере 10% от зарплаты, при окладе до 123 тыс. тенге не будет уплачиваться ИПН и снижается нагрузка для низкооплачиваемых работников.

Таким образом, около половины всех наемных работников, получающих низкую заработную плату, будут освобождены от уплаты подоходного налога", – сообщается в источнике.

Калькулятор и блокнот. Иллюстративное фото: Freepik.com/KamranAydinov

Прочие поправки в Налоговом кодексе

Новый Налоговый кодекс может внести изменения и для самозанятых казахстанцев. Так, для них планируется ввести альтернативу ЕСП – единого совокупного платежа.

Это будет льготный налог в размере 4%, в который входят пенсионные и социальные отчисления, а также медстраховка. Размер максимального дохода казахстанцев для применения этого налогового режима не должен превышать 340 МРП в месяц (1,25 млн тенге на 2024 год).

Однако также планируется досрочно ликвидировать некоторые налоговые льготы в сфере инвестиций в ценные бумаги – они должны были действовать до 2066 года. Дополнительно сообщалось о планах по отмене повышенного налога на некоторые автомобили в Казахстане.

Обсуждение нового Налогового кодекса продлится до 15 июля – казахстанцы могут оставлять свои комментарии по отдельным пунктам закона после авторизации через ЭЦП на сайте "Открытые НПА".

Напомним, что 1 июля глава государства подписал некоторые поправки в действующее налоговое законодательство Казахстана.