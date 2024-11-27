Будут ли сдавать декларации "ипэшники" в Казахстане

Минфином предложен список лиц, за которыми сохраняется обязанность сдавать декларации по формам 250 и 270. "Ипэшники" туда пока не входят. О реформах декларирования узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Министерство финансов Казахстана предложило список лиц, которые должны будут сдавать декларации по формам 250 и 270 с 2025 года. Индивидуальные предприниматели в этот список не входят.

Обязанность сдавать декларацию об активах и обязательствах (форма 250) предлагается установить для граждан с имуществом за рубежом, кандидатов на выборные должности и желающих стать крупными участниками в финансовом секторе.

Декларацию о доходах и имуществе (форма 270) предлагается сделать обязательной для госслужащих, руководителей квазигосударственных организаций, крупных участников финансового сектора, лиц с зарубежным имуществом и получивших крупные доходы или совершивших крупные покупки.

С 2021 года в Казахстане поэтапно внедрялось всеобщее декларирование.

Его суть состояла в том, чтобы участники на этапах в первый год своего участия сдали "входную" декларацию по форме 250, тем самым "раскрывая" свои активы и обязательства. А в последующие годы ежегодно сдавали декларацию о доходах и имуществе по форме 270 и фиксировали их изменения.

Таким образом, в систему успели войти госслужащие, работники государственных и квазигосударственных учреждений, руководители, учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели (ИП) и их супруги.

С 2025 года в заключительном четвертом этапе всеобщего декларирования в систему должны были войти все остальные казахстанцы. Даже те, которым по сути нечего декларировать.

Во "входной" декларации, в частности, не нужно указывать счета и кредиты в казахстанских банках, а также транспорт и недвижимость, зарегистрированные в Казахстане. Поэтому, если есть только эти активы и обязательства, то на заполнение 250 формы может уйти всего несколько минут.

Таким образом, интеграция баз данных, развитие финтеха и в целом цифровизация процесса поставили под сомнение целесообразность сдачи деклараций некоторыми гражданами Казахстана – это отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом форуме работников сельского хозяйства.

В результате систему всеобщего декларирования было решено реформировать, оставив обязанность сдавать декларации по формам 250 и 270 только для некоторых категорий граждан.

Кто конкретно останется в системе декларирования на законодательном уровне пока не решено. Но в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК нам дали список, который предлагается для утверждения.

Кто будет сдавать декларацию об активах и обязательствах

Итак, было предложено с 1 января 2025 года установить обязательство по представлению декларации об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) для:

граждан РК, резидентов РК, имеющих за рубежом имущество;

кандидатов на выборную должность, на занятие государственной должности и приравненным к ним (в соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" и Законом РК "О противодействии коррупции"),

желающих стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций.

Также планируется предоставить право добровольного декларирования, то есть сдачи декларации по собственному желанию. Например, это может пригодиться для фиксации стоимости дорогостоящего имущества, которое в последующем может быть продано.

Декларация об активах и обязательствах физического лица. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кто будет сдавать декларацию о доходах и имуществе

А обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) предлагается установить для:

госслужащих и приравненных к ним лиц (в том числе руководителей и учредителей квазигоссектора) и их супругов;

крупных участников банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций и их супругов;

руководителей и учредителей (участников) коммерческих организаций и их супругов;

лиц, занимающихся частной практикой;

лиц, имеющих имущество за рубежом;

лиц, получивших доход, облагаемый самостоятельно, за исключением дохода ИП;

лиц, имеющих деньги в иностранных банках свыше 1 000 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2025 году может быть равно 3 932 000 тенге ;

; лиц, потративших на приобретение имущества совокупно за год свыше 20 000 МРП (предварительно 78 640 000 тенге в 2025 году).

Будут ли сдавать декларации индивидуальные предприниматели

Как мы видим, индивидуальные предприниматели не входят ни в первый, ни во второй списки. "Ипэшники" также не являются руководителями, учредителями или участниками коммерческих организаций.

Дело в том, что, по закону РК "Об индивидуальном предпринимательстве", субъектами ИП считаются физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без организации и признаков юридического лица.

Таким образом, согласно предложению Минфина, индивидуальные предприниматели должны будут сдавать декларации, только если имеют имущество за рубежом, совершили крупные покупки и подходят под другие вышеописанные критерии.

Но еще раз отметим, что это не утвержденное предложение Министерства финансов РК. Точный список участников декларирования будет известен после внесения поправок в законодательство.