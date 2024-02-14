Что указывать в декларации казахстанцам, у которых ничего нет

Подавать декларации нужно даже тем казахстанцам, у которых нет никакого имущества. Для этого достаточно при заполнении документа оставить нужные графы пустыми. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

В текущем году идет третий этап всеобщего декларирования. В нем принимают участие руководители, учредители и участники юридических лиц, индивидуальные предприниматели (ИП), супруги перечисленных лиц, а также категории граждан, которые вошли в систему в прошлые годы.

Те граждане, которые участвуют впервые, должны будут подать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00. Многие казахстанцы подают отчетность в онлайн-формате. В связи с этим в Департаменте государственных доходов города Алматы решили подробно рассказать, как ее заполнить в приложении e-Salyq Azamat.

Как заполнить декларацию

Первым делом нужно зайти в мобильное приложение, открыть в левом верхнем углу меню, выбрать раздел "Сдать декларацию" и в открывшемся окне нажать на синюю кнопку "Подать декларацию".

После этого у пользователя откроется новый раздел, где нужно выбрать форму налоговой отчетности – тем, кто сдает декларацию впервые, нужно выбрать форму 250.00.

Далее нужно выбрать категорию налогоплательщика (участникам всеобщего декларирования нужно указать категорию "Б"), год приложение выберет автоматически, в графе "Вид декларации" надо указать "Первоначальная", а в статусе резидентства – "Резидент".

После этого казахстанцу нужно указать код органа государственных доходов по месту жительства. То есть, если человек живет в Медеуском районе Алматы, то и указывать нужно будет отделение этого района.

Также надо оставить номер телефона, электронную почту и поставить галочку перед сообщением об ответственности за достоверность предоставленных сведений.

Заполнение "входной декларации. Скриншот: NUR.KZ

Первое, что предложат указать заявителю – наличные деньги в сумме до 10 000 МРП.

Их можно и не указывать – каждый казахстанец по конституции имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, и наказывать за это никто не будет. Однако эксперты все равно советуют отразить деньги, чтобы в будущем при серьезных покупках у налоговой не возникло никаких вопросов о происхождении средств.

На следующей странице нужно указать различное имущество, которым обладает казахстанец: недвижимость и транспорт за границей, банковские счета в других странах, доли участия в уставном капитале юридических лиц, которые созданы за пределами Казахстана, сведения о наличии инвестиционного золота, ценных бумаг, цифровых активов и прочем имуществе, вплоть до долгов и имуществе в доверительном управлении.

Однако, если у казахстанца нет вышеперечисленного имущества, ему просто следует пропустить заполнение этой страницы и перейти на следующую.

После этого появится последняя страница, на которой заявителю предложат подписать и отправить его декларацию об активах и обязательствах. Там же можно открыть документ и проверить всю заполненную информацию.

Отправить декларацию нужно, даже если не был заполнен ни один пункт. То есть граждане, у которых нет имущества для декларирования, подают ее пустой.

Заполнение "входной декларации. Скриншот: NUR.KZ

На этом вся процедура завершается, а гражданин официально задекларировал все свои активы и обязательства.

Напомним, с 2025 года начнется четвертый этап всеобщего декларирования, который затронет всех оставшихся граждан Казахстана: работников частных структур, домохозяек, пенсионеров, студентов и так далее.