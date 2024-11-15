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Токаев поручил пересмотреть подход ко всеобщему декларированию

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Человек заполняет декларацию о доходах и имуществе
Декларация о доходах и имуществе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом форуме работников сельского хозяйства поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента, "на пути строительства Справедливого Казахстана" большое значение приобретает всеобщее декларирование доходов граждан, которое постепенно внедряется с 2021 года.

Глава государства отметил, что в рамках первых трех этапов этим требованием охвачены более 4 млн человек - госслужащие, руководители квазигосударственного сектора, предприниматели, а также их супруги.

"Планируется, что в следующем году декларации будут сдавать еще около 8 млн человек. Однако следует учесть тот факт, что концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха. Обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений. Усилен финансовый и налоговый контроль.

С учетом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса", - сказал Токаев.

Напомним, накануне была опубликована новая петиция с предложением отменить или отсрочить следующие этапы всеобщего декларирования населения опубликована на E-Petition.kz. Она адресована Министерству финансов Казахстана.

Ранее сообщалось, что не сдавшим декларации казахстанцам будут блокировать счета. В этом году крайний срок сдачи налоговой отчетности в рамках всеобщего декларирования в Казахстане перенесли с 15 на 16 сентября из-за того, что в этом году он выпал на выходной день.

Также мы писали, что первые вошедшие в эту систему казахстанцы должны были сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250. А те, кто уже это делал на прошлых этапах, должны подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.

До этого мы писали, должны ли бывшие чиновники и предприниматели подавать декларации в Казахстане. Также сообщалось, кого освободили от участия во всеобщем декларировании в Казахстане.

Напомним, в 2025 году в систему всеобщего декларирования войдет все взрослое население Казахстана. Участвовать нужно будет даже тем, у кого нет имущества для отражения в декларации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2183739-tokaev-poruchil-peresmotret-podhod-k-vseobshchemu-deklarirovaniyu/

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