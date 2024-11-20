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Кто из казахстанцев по-прежнему должен сдать декларацию в 2025 году, уточнили в Минфине

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Человек заполняет декларацию о доходах и имуществе
Декларация о доходах и имуществе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министерство финансов уточнило, кто из казахстанцев освобождается от сдачи деклараций в 2025 году, а кто по-прежнему будет обязан пройти декларирование, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства финансов РК, на сегодняшний день в рамках трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли более 4-х млн человек, в том числе госслужащие, руководители квазигосударственного сектора, представители бизнеса и их супруги, это порядка 4,8 млн человек.

По оставшейся категории граждан обязательства по представлению деклараций возникнут в 2025 году. В частности, 4 этап должен был охватить пенсионеров, домохозяек, студентов и др., это порядка 8 млн. человек.

В рамках реализации поручения Главы государства о пересмотре подходов к всеобщему декларированию было предложено освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах, за исключением лиц, имеющих активы за пределами страны.

Этому также способствует оцифрованность баз данных госорганов, высокая доля безналичных платежей (86%), автоматизированный налоговый контроль, обмен данными по финансовым счетам в рамках международных соглашений, а также широкая доступность цифровых услуг, уточняется в публикации.

"Министерством финансов предложено сохранить обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах (ФНО 250.00) для лиц, имеющих активы за рубежом, кандидатов на выборную должность, на занятие государственной должности и приравненным к ним, а также для желающих стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций", - информирует ведомство.

А также гражданам будет предоставлено право добровольно представить декларацию об активах и обязательствах.

Отмечается, что обязанность по представлению ежегодной декларации о доходах и имуществе (ФНО 270.00) для госслужащих, руководителей, учредителей квазигосударственных и частных компаний (в том числе владельцев акций свыше 25% и более), их супругов, также лиц, имеющих активы за пределами Республики Казахстан и (или) получивших доход, облагаемый самостоятельно, сохраняется.

"Дополнительно предложено установить аналогичную обязанность для лиц, совершивших крупные приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге)", - сообщается в публикации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2189868-kto-iz-kazahstancev-po-prezhnemu-dolzhen-sdat-deklaraciyu-v-2025-godu-utochnili-v-minfine/

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