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Как могут увеличиться штрафы из-за повышения МРП в Казахстане

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Полицейский выписывает штраф
Протокол о нарушении ПДД. Иллюстративное фото: ftwitty/Getty Images

Ожидается, что в 2025 году величина месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане увеличится на 6,5%. Из-за этого вырастут и все штрафы – также на 6,5%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Ранее стало известно, что в 2025 году планируется увеличение месячного расчетного показателя – сразу на 6,5%, до 3 932 тенге. В связи с этим в Казахстане увеличатся все выплаты, которые напрямую зависят от МРП, например, пособия, налоги и штрафы, что может быть особенно актуально для водителей.

Так, например, самый популярный штраф, который получают казахстанцы за рулем, налагается за превышение скорости. За нарушение скоростного режима на 10-20 километров в час, согласно Административному кодексу, нужно заплатить штраф в размере 5 МРП. В текущем году сумма составляет 18 460 тенге, но в 2025 году она может увеличиться до 19 660 тенге.

За более серьезное превышение скорости (от 20 до 40 км/ч) штраф составляет 10 МРП, соответственно, в случае утверждения указанного размера показателя сумма вырастет до 39 320 тенге. А за нарушение скоростного режима на 40 км/ч и более положен штраф в 20 МРП, а значит, сумма достигнет 78 640 тенге.

За несоблюдение дорожных знаков и разметки водителям нужно заплатить 3 МРП и 10 МРП – за повторное нарушение в течение года. С 2025 года суммы штрафов могут составить 11 796 тенге или 39 320 тенге соответственно.

Также некоторые водители в Казахстане не любят пристегивать ремни безопасности. За это полагается штраф в размере 5 МРП или 10 МРП – за повторное нарушение в течение года. Соответственно, в 2025 году суммы штрафов будут составлять 19 660 тенге и 39 320 тенге.

Таким образом же образом ровно на 6,5% вслед за МРП в случае утверждения нового размера показателя вырастут и все остальные штрафы в стране. Поэтому гражданам нужно быть готовым, что со следующего года придется платить больше за свои нарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2154219-kak-mogut-uvelichitsya-shtrafy-iz-za-povysheniya-mrp-v-kazahstane/

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