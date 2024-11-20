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Кому не надо сдавать очередную декларацию после отмены всеобщего декларирования в Казахстане

Опубликовано:

Заполнение декларации онлайн
Декларация об активах и обязательствах физического лица. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

От участия во всеобщем декларировании была освобождена большая часть казахстанцев. Это касается и некоторых граждан, которые успели сдать входные декларации. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В 2025 году в Казахстане должен был стартовать четвертый этап всеобщего декларирования, который охватил бы все взрослое население страны. Однако в итоге было предложено освободить рядовых граждан от обязательства декларировать свои активы.

Между тем, по правилам, граждане, на этапах сдав "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250, в последующие годы должны сдавать отчетность по форме 270 – о доходах и имуществе. Однако после планируемых изменений такая обязанность сохранится лишь у некоторых участников предыдущих этапов декларирования.

Как объяснили в Комитете государственных доходов (КГД), точно сказать, кто именно будет сдавать декларации о доходах, а кто нет, пока нельзя.

Однако ожидается, что представлять ежегодные налоговые отчетности по форме 270 нужно будет гражданам, у которых есть имущество за границей и доход, облагаемый самостоятельно, а также государственным служащим, руководителям и учредителям частных компаний и предприятий квазигосударственного сектора.

Например, в прошлом году впервые принимали участие во всеобщем декларировании работники квазигоссектора. Под эту категорию попадали не только сотрудники государственных фондов, а также врачи и учителя. Ожидается, что их освободят от подачи деклараций – отчитываться перед налоговыми органами придется лишь руководству больниц и школ.

При этом, как отметили в КГД, вопрос дальнейшего участия в системе декларирования индивидуальных предпринимателей (ИП) еще решается.

По сути систему всеобщего декларирования хотят изменить таким образом, что рядовым гражданам не нужно будет подавать налоговые отчетности, если у них нет какого-либо имущества за рубежом, а также отсутствуют доходы, облагаемые физлицом самостоятельно, например, полученные в рамках частной практикой.

А если гражданин уже подал декларацию на предыдущих этапах, то в 2025 году ему не нужно будет подавать ее снова, если он не относится к одной из категорий, для которых это обязательно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2190068-komu-ne-nado-sdavat-ocherednuyu-deklaraciyu-posle-otmeny-vseobshchego-deklarirovaniya-v-kazahstane/

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