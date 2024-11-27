Создаст ли коррупционные риски отмена деклараций для физлиц в Казахстане, рассказал эксперт

Освобождение физлиц от декларирования вызвало опасения, что это позволит коррупционерам скрывать доходы через других людей. Но технологии позволяют бороться с рисками. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперт Айдар Масатбаев считает, что отмена деклараций для физлиц в Казахстане не создаст значительных коррупционных рисков из-за высокого уровня цифровизации в стране.

По мнению эксперта, существуют схемы вывода денег из Казахстана с использованием стейблкоинов и получения статуса налогового резидента в ОАЭ, что затрудняет отслеживание средств.

Масатбаев критикует решение правительства оставить третий этап декларирования и отменить четвертый, называя это "наихудшей версией" и создающей дискриминацию для предпринимательского сектора.

Программа всеобщего налогового декларирования вводилась в Казахстане с целью борьбы с теневой экономикой и незаконными активами. Она предполагала четыре этапа, в рамках которых должно было быть охвачено все население страны.

Однако позже последний этап было решено отменить – физические лица освобождаются от сдачи деклараций, кроме определенных случаев.

Позволит ли это скрывать доходы и имущество от налоговых органов потенциальным коррупционерам, редакции NUR.KZ рассказал Айдар Масатбаев, налоговый эксперт и автор Telegram-канала "ProНалоги Казахстан".

Могут ли скрыть имущество за счет физлиц

Основным вопросом после отмены последнего этапа декларирования стало опасение, что коррупционеры или лица, желающие скрыть доходы, могут использовать для этого обычных граждан-физлиц.

Однако, как сообщает эксперт, это маловероятно из-за большого уровня цифровизации в Казахстане.

"Если коррупционер, получив деньги от взятки, захочет, чтобы кто-то из его близких родственников приобрел за него имущество, то налоговики и государство сразу же увидят это. Они увидят стоимость, увидят данные человека, который, допустим, в жизни особо не работал, а купил что-то дорогое.

И если налоговые органы пригласят его для объяснения покупки, на что они имеют право, то он сразу же раскроется", – отмечает Айдар Масатбаев.

Деньги. Иллюстративное фото: MediaProduction/Getty Images

Поэтому все подобные большие приобретения, которые требуют регистрации (например, автомобили или жилье), будут видны государству. При этом физлицо может попробовать "отбиться" от вопросов о возникновении денег тем, что у него якобы они всегда были.

Но и тут возникнут сложности.

"Например, он (физлицо, используемое для сокрытия имущества – прим. ред.) всю жизнь жил в однокомнатной квартире, а тут вдруг купил люксовую виллу. Естественно, что суд ему не поверит и заставит заплатить налоги – точно так же в свое время налоговики США подловили Аль Капоне", – сообщает эксперт.

Однако определенные возможности для сокрытия доходов и имущества могут оставаться.

Как могут выводить деньги из Казахстана

Как отмечает эксперт, на данный момент для вывода денег из Казахстана могут применяться схемы с участием стейблкоинов – например, USDT.

К примеру, они могут перевести деньги в Кыргызстан, купить там цифровую валюту USDT и вывести ее на криптокошельки в ОАЭ. Учитывая, что криптовалюта нигде не мониторится, ее практически невозможно будет выявить.

Поэтому коррупционеры могут спокойно выводить деньги подобным способом.

"А потом, воспользовавшись налоговым законодательством ОАЭ, они могут купить там квартиру и автоматически получить статус инвестора, который приравнивается к налоговому резиденту этой страны.

Налоговая декларация. Иллюстративное фото: Pra-chid/Getty Images

Тем самым он становится недостижимым для автообмена налоговыми данными в рамках ОЭСР, так как они обмениваются информацией только по нерезидентам. А имущество и финансовые счета коррупционера не будут известны отечественным налоговикам за счет его статуса инвестора в ОАЭ", – сообщает эксперт.

Также он приводит пример декларирования в США, где, в отличие от Казахстана, это обязательно для всех граждан страны. При этом эксперт считает, что в казахстанских реалиях в итоге сложилась наихудшая возможная ситуация.

Нюансы отмены четвертого этапа

"Если я ранее просил отменить полностью декларирование, а государство обоснованно отмечало, что нужно включить всех поголовно, то обе эти позиции имели свои плюсы и минусы и были приемлемыми.

В итоге, вместо одного из двух более или менее хороших вариантов – сдавать или не сдавать декларации всем казахстанцам – государство выбрало третью и наихудшую версию, когда кто-то декларируется, а кто-то нет.

Какой в этом смысл, если честно, я не совсем понимаю", – отмечает эксперт.

Таким образом, развитие цифровизации в сфере государственного управления позволит бороться с попытками коррупционеров и прочих нарушителей скрывать доходы и уклоняться от налогов за счет третьих лиц.

Поэтому отмена четвертого этапа декларирования подобных рисков не несет. Однако определенные возможности для вывода незаконных средств из страны у нарушителей все же остаются.

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Напомним, что ранее министр финансов Мади Такиев в кулуарах мажилиса разъяснил, почему от 4-го этапа декларирования не отказались сразу.

Также в КГД объяснили, что будет, если казахстанцы попытаются скрыть имущество за рубежом от налоговиков в рамках декларирования доходов.