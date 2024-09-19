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Проверять риелторов на отмывание доходов и финансирование терроризма планируют в Казахстане

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Мужчины жмут руки на фоне денег и договора
Договор с коллектором. Иллюстративное фото: Pichsakul Promrungsee/Getty Images

Риелторов переведут в высоко рисковую категорию проверочного листа по отмыванию доходов. А бухгалтерам, юристам, добытчикам и производителям драгметаллов риск снизят. Подробности в материале NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" появился законопроект от Агентства РК по финансовому мониторингу о внесении изменений в приказ "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В нем планируются изменения в отношении некоторых видов деятельности и степени их риска, включая и риелторов.

Дело в том, что подобное законодательство создано для защиты экономической и социальной стабильности государства, а также для предотвращения преступной деятельности на международном уровне.

Риелторам повысят степень риска

Отмывание денег позволяет преступникам легализовать доходы, полученные незаконным путем (например, от коррупции, торговли наркотиками, мошенничества). Это подрывает доверие к финансовой системе страны и приводит к нестабильности банковского сектора.

И теперь риелторов хотят отнести к категории высокого риска, чтобы проверять на подобные нарушения. Так, в пункт 6 приказа (субъекты контроля с высокой степенью риска) хотят добавить:

  • индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней;
  • ИП и юрлиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи жилья.

В то же время степень риска бухгалтеров, юристов, добытчиков и производителей драгоценных металлов снизят до среднего.

При этом имеются и другие подобные риски в сфере недвижимости.

Женщина передает ключи паре
Передача ключей арендаторам: Freepik/Drazen Zigic

Непрозрачность рынка недвижимости

Ранее финансовый аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев отмечал, что одной из проблем рынка жилья является отсутствие в нем правил применения процедур по борьбе с отмыванием доходов.

При этом в 2019 году президент поручал ввести обязательный безналичный расчет при первичной покупке жилья и автомобилей.

"Доля теневой экономики на рынках недвижимости и реализации автотранспорта составляет около 3 трлн тенге. Необходимо навести порядок", – подчеркивал глава государства.

То есть поручалось внести меры, чтобы квартиры у застройщиков можно было приобрести только за безналичный расчет. Однако они все еще не были внедрены.

Дело в том, что отсутствие этой нормы позволяет приобретать квартиры в больших количествах и за наличные деньги без необходимости доказывать их происхождение.

"Чтобы их отмыть, казахстанец приходит в офис строительной компании с сумкой наличных денег и без труда приобретает сразу несколько квартир. Это возможно из-за того, что строительные компании не соблюдают AML – комплекс процедур, направленный на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. У них нет такой обязанности", – отмечал аналитик.

Позже эти квартиры продаются, а доходы с продажи становятся легальными (подтверждаются продажей жилья) и вносятся в банк.

При этом из-за подобных схем страдают другие казахстанцы – цены на квадратные метры растут, так как скупщики жилья приводят к повышению спроса. В итоге доступных квартир почти не остается, а их стоимость возрастает.

Поэтому, согласно мнению аналитика, чтобы бороться с данными элементами теневой экономики, достаточно запретить все дорогостоящие сделки за наличный расчет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят установить строгий контроль над риелторами – заставить их регистрироваться в электронных реестрах и на платформах для прозрачности сделок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2162883-proveryat-rieltorov-na-otmyvanie-dohodov-i-finansirovanie-terrorizma-planiruyut-v-kazahstane/

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