Почему в Казахстане сразу не отказались от сдачи деклараций физлицами, ответили в Минфине

Министр финансов Мади Такиев в кулуарах мажилиса разъяснил, почему от 4-го этапа декларирования не отказались сразу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Первоначально эту концепцию рассматривали 14 лет назад, и в концепции был американский опыт - когда декларацию предоставляют все. Далее, в ходе работы и с введением баз данных, получилось, что сегодня уже нет необходимости предоставлять остальные декларации.

Мы с 2021 года апробировали 3 этапа - 4,4 млн человек предоставляли декларации… это были госслужащие, квасигоссектор, учредители юрлиц, ИП. Мы посмотрели, сверили базы данных - системы у нас работают, поэтому нет необходимости в дальнейшем (сдавать декларацию остальным категориям граждан - прим. ред.)", - пояснил министр финансов Мади Такиев.

Он рассказал, для кого сдача декларации останется обязательной в Казахстане.

"В течение трех дней нужно будет разработать законопроект - то есть посмотреть, как мы пойдем дальше. Предлагается следующее: останется декларирование для государственных служащих как есть, останется декларирование для руководителей квазигоссектора, останется для тех, кто приобрел имущество на сумму более 20 тысяч МРП в течение года, останется для тех, кто имеет за рубежом счета и также приобретает имущество за рубежом, и также даем добровольно населению (возможность - прим. ред.), если есть желание, можно спокойно сдать декларацию", - пояснил глава Минфина Мади Такиев.

Напомним, на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию. Он отметил, что декларации уже сдали больше 4 млн человек. Планировалось, что в следующем году декларирование коснется еще 8 млн граждан.

19 ноября на заседании кабмина премьер-министр Бектенов заявил, что поддерживает предложение об освобождении в 2025 году от сдачи деклараций оставшихся категорий казахстанцев.

По принятии решения, на брифинге КГД разъяснили, кого по предложению президента и правительства решили освободить от сдачи обязательной декларации о доходах и имуществе в Казахстане.

Уточнялось также, будут ли студенты и пенсионеры освобождены от сдачи декларации. Руководитель управления адмдоходов физлиц КГД Дина Кусаинова пояснила, что те из них, у кого есть имущество за рубежом, будут сдавать декларацию.

Также в КГД объясняли, как будут проверять имущество казахстанцев за рубежом. По словам Дины Кусаиновой, имеются международные соглашения с более чем 100 странами, в рамках которых налоговики получают сведения по нашим гражданам, в том числе об остатках на банковских счетах за рубежом. Также при поступлении информации от третьих лиц, что кто-то скрывает некие активы, ведомство вправе направить запрос.

После этого Министерство финансов уточнило, кто из казахстанцев освобождается от сдачи деклараций в 2025 году, а кто по-прежнему будет обязан пройти декларирование.