"Кто-то должен настучать": как будут проверять имущество казахстанцев за рубежом

В КГД объяснили, что будет, если казахстанцы попытаются скрыть имущество за рубежом от налоговиков в рамках декларирования доходов, передает NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у руководителя управления адмдоходов физлиц КГД Минфина Дины Кусаиновой, как органы госдоходов будут проверять простых граждан на предмет того, есть у них имущество за рубежом или нет. Ведь исходя их этого будет приниматься решение - нужно ли сдавать декларацию о доходах или нет.

"Мировая практика такая - если какой-то источник может указать на человека, что у него имеется имущество, скажем, если от третьих лиц получим информацию по какому-то лицу, то мы вправе отправить запрос", - сказала Дина Кусаинова на брифинге.

На уточняющий вопрос представителя СМИ о том, что "кто-то должен будет настучать, чтобы начали проверки", она ответила утвердительно.

"Грубо звучит, но это так. По каждому гражданину мы видим, какое имущество за ним зарегистрировано, какое он приобрел. То есть контроль будет продолжаться", - сказала Кусаинова.

Она также отметила, что есть международные соглашения с более чем 100 странами, в рамках которых налоговики получают сведения по нашим гражданам, в том числе об остатках на банковских счетах за рубежом.

"Плюс, показывают нам сколько они получают вознаграждения с этих счетов, если средства у них хранятся на депозитах. Это касается денежных средств. По имуществу - аналогично. В рамках этих соглашений мы вправе сделать запрос по гражданам нашей страны в любую страну и получить ответ.

По странам СНГ мы данные об имуществе по нашим гражданам получаем, по моему, с 2020 года. Во многих странах эта информация в открытом доступе - по гражданам, по нерезидентами о наличии имущества", - добавила спикер.

Отметим, что Кусаинова объяснила, кого решили освободить от сдачи обязательной декларации о доходах и имуществе в Казахстане. Также она рассказала, будут ли студенты и пенсионеры освобождены от сдачи декларации.

Напомним, сегодня премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что поддерживает предложение об освобождении в 2025 году от сдачи деклараций оставшихся категорий казахстанцев.

В конце прошлой недели Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию. Он отметил, в стране возник вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый этап.

До этого в Сети появилась петиция с предложением отменить или отсрочить следующие этапы всеобщего декларирования населения. Авторы петиции заявили, что Казахстан достаточно цифровизован для того, что органы госдоходов видели все банковские движения в Казахстане.