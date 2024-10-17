Будут ли облагать налогом виртуальные земельные участки в Казахстане

Метавселенные стали новыми реалиями, которые могут приносить доход. Пока что вопрос их налогообложения еще не определен, но все может измениться. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане рассматривается вопрос налогообложения виртуальных земельных участков в метавселенных, которые могут приносить реальный доход.

Депутат мажилиса РК Екатерина Смышляева сообщила, что регулирование метавселенных и налогообложение доходов от них изучаются в рамках создания Цифрового кодекса РК.

Пока виртуальные доходы из метавселенных не администрируются, но эти вопросы могут быть решены в новом Цифровом кодексе РК, который должен облегчить регулирование в сфере ИИ и других цифровых решений.

Метавселенная – это виртуальный мир, в котором люди могут приобретать имущество, взаимодействовать друг с другом и виртуальными объектами.

Подобные проекты стали активно развиваться с 2022 года, предлагая пользователям купить виртуальные земельные участки стоимостью до 2,5 млн долларов США.

При этом они могут приносить реальный доход за счет перепродажи и торговли подобными активами благодаря применению технологий NFT – они придают таким активам уникальность.

Привлекательность и риски метавселенных

Пользователи виртуальных миров могут приобретать цифровое имущество и обустраивать свою жизнь почти как в реальности.

Например, стоимость виртуальных участков может зависеть от расположения: чем ближе они к центру "города", тем дороже цена. Доход в этом случае приносит либо аренда другим пользователям, либо продажа участка.

Покупка NFT через смартфон. Иллюстративное фото: d3sign / Getty Images

А благодаря технологии NFT и блокчейну сделка будет прозрачной, а право на этот участок подтверждено цифровым уникальным сертификатом. Даже отмечались случаи создания компаний, активно продающих и покупающих виртуальные участки в метавселенных.

Однако уже отмечались случаи мошенничества в данной сфере.

Например, в 2021 году была обнаружена финансовая пирамида, которая предлагала инвестиции в виртуальные земельные участки. Жертвам продавали инвестиционные "пакеты" нескольких видов: белый, черный, золотой и титановый, а стоимость их варьировалась от 99 до 2 499 евро (от 48 тысяч до 1,2 млн тенге по актуальному на тот момент курсу).

Налогообложение доходов из метавселенной

Как отметила депутат мажилиса РК Екатерина Смышляева на пресс-завтраке QazTech, где обсуждались актуальные вопросы цифрового развития и безопасности в Казахстане, регулирование этой сферы и налогообложение подобных доходов пока изучаются в рамках создания Цифрового кодекса РК.

"У нас абсолютно нет международных стандартов моделей законов, применяемых по этому поводу. Нет эталонов регулирования с достаточным стажем по применению.

То есть мы не можем у других государств посмотреть, а как у них это работает или не работает, как они ошибались, кто пострадал, а кто не пострадал, можно ли там что-нибудь взять.

Доход с NFT. Иллюстративное фото: pixabay.com

Есть риски, что серьезные регуляторные решения просто убьют так или иначе технологии, которые начинают развиваться. В разных юрисдикциях они развиваются по-разному...

Есть и определенные задачи как в сферах искусственного интеллекта и метавселенных, которые нам нужно решить в рамках проекта закона.

По искусственному интеллекту у нас проект закона готов, а по метавселенным пока не преступали. Я думаю, что в кодексе найдут отражение некоторые базовые вещи, потому что юрисдикционный конфликт по метавселенным нарастает", – сообщила депутат.

Другими словами, пока что виртуальные доходы из метавселенных не администрируются, а также не определено, право какой юрисдикции применять к "жителям" виртуальных миров и как защищать интеллектуальные права создателей виртуального контента.

Однако эти вопросы могут быть решены в рамках создания нового Цифрового кодекса РК, который должен облегчить регулирование в сфере ИИ, метавселенных и прочих цифровых решений.

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