Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Будут ли облагать налогом виртуальные земельные участки в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина и женщина выбирают земельный участок
Жилые участки. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

Метавселенные стали новыми реалиями, которые могут приносить доход. Пока что вопрос их налогообложения еще не определен, но все может измениться. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане рассматривается вопрос налогообложения виртуальных земельных участков в метавселенных, которые могут приносить реальный доход.
  • Депутат мажилиса РК Екатерина Смышляева сообщила, что регулирование метавселенных и налогообложение доходов от них изучаются в рамках создания Цифрового кодекса РК.
  • Пока виртуальные доходы из метавселенных не администрируются, но эти вопросы могут быть решены в новом Цифровом кодексе РК, который должен облегчить регулирование в сфере ИИ и других цифровых решений.

Метавселенная – это виртуальный мир, в котором люди могут приобретать имущество, взаимодействовать друг с другом и виртуальными объектами.

Подобные проекты стали активно развиваться с 2022 года, предлагая пользователям купить виртуальные земельные участки стоимостью до 2,5 млн долларов США.

При этом они могут приносить реальный доход за счет перепродажи и торговли подобными активами благодаря применению технологий NFT – они придают таким активам уникальность.

Привлекательность и риски метавселенных

Пользователи виртуальных миров могут приобретать цифровое имущество и обустраивать свою жизнь почти как в реальности.

Например, стоимость виртуальных участков может зависеть от расположения: чем ближе они к центру "города", тем дороже цена. Доход в этом случае приносит либо аренда другим пользователям, либо продажа участка.

Девушка покупает NFT с помощью мобильного телефона
Покупка NFT через смартфон. Иллюстративное фото: d3sign / Getty Images

А благодаря технологии NFT и блокчейну сделка будет прозрачной, а право на этот участок подтверждено цифровым уникальным сертификатом. Даже отмечались случаи создания компаний, активно продающих и покупающих виртуальные участки в метавселенных.

Однако уже отмечались случаи мошенничества в данной сфере.

Например, в 2021 году была обнаружена финансовая пирамида, которая предлагала инвестиции в виртуальные земельные участки. Жертвам продавали инвестиционные "пакеты" нескольких видов: белый, черный, золотой и титановый, а стоимость их варьировалась от 99 до 2 499 евро (от 48 тысяч до 1,2 млн тенге по актуальному на тот момент курсу).

Налогообложение доходов из метавселенной

Как отметила депутат мажилиса РК Екатерина Смышляева на пресс-завтраке QazTech, где обсуждались актуальные вопросы цифрового развития и безопасности в Казахстане, регулирование этой сферы и налогообложение подобных доходов пока изучаются в рамках создания Цифрового кодекса РК.

"У нас абсолютно нет международных стандартов моделей законов, применяемых по этому поводу. Нет эталонов регулирования с достаточным стажем по применению.

То есть мы не можем у других государств посмотреть, а как у них это работает или не работает, как они ошибались, кто пострадал, а кто не пострадал, можно ли там что-нибудь взять.

Кубики с надписью NFT и мировых валют
Доход с NFT. Иллюстративное фото: pixabay.com

Есть риски, что серьезные регуляторные решения просто убьют так или иначе технологии, которые начинают развиваться. В разных юрисдикциях они развиваются по-разному...

Есть и определенные задачи как в сферах искусственного интеллекта и метавселенных, которые нам нужно решить в рамках проекта закона.

По искусственному интеллекту у нас проект закона готов, а по метавселенным пока не преступали. Я думаю, что в кодексе найдут отражение некоторые базовые вещи, потому что юрисдикционный конфликт по метавселенным нарастает", – сообщила депутат.

Другими словами, пока что виртуальные доходы из метавселенных не администрируются, а также не определено, право какой юрисдикции применять к "жителям" виртуальных миров и как защищать интеллектуальные права создателей виртуального контента.

Однако эти вопросы могут быть решены в рамках создания нового Цифрового кодекса РК, который должен облегчить регулирование в сфере ИИ, метавселенных и прочих цифровых решений.

Ранее мы рассказывали, приведет ли цифровой тенге к тотальному контролю казахстанцев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Криптовалюта
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2175255-budut-li-oblagat-nalogom-virtualnye-zemelnye-uchastki-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie