Финансовая пирамида предлагала казахстанцам инвестировать деньги в виртуальные участки

Кадр из видео: АФМ РК

В Актюбинской области пресечена деятельность компании "Crowd 1" с признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию "Crowd 1", предлагали населению инвестировать деньги в различные по стоимости и видам "пакеты" по приобретению виртуальных земельных участков.

Виды "пакетов" делились на белый, черный, золотой и титановый, стоимость их варьировалась от 99 до 2 499 евро (от 48 тысяч до 1,2 млн тенге).

Взамен организаторы обещали гарантированную прибыль. Сейчас по данному факту начато досудебное расследование.

"Уважаемые граждане, если вы или ваши знакомые стали жертвами финансовой пирамиды "Crowd 1", просим обращаться в ДЭР по Актюбинской области по телефону доверия: 8 (7132) 97-51-51", - обратились в АФМ РК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области действовала организация "River Coins Limited" с признаками финансовой пирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944375-finansovaya-piramida-predlagala-kazahstantsam-investirovat-dengi-v-virtualnye-uchastki/