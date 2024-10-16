Курсы криптовалют к доллару на 16 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,405.60. Сегодня актив торгуется на уровне $66,381.99706291*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 октября 2024 года составляет $0.15855308*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.09. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,602.50862888*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0073. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30325056*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 16 октября 2024 года составляет $0.99756754*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $4.06. Актив торгуется на уровне $69.48060405*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.24485874*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0074. Криптовалюта сегодня стоит $0.54197147*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00019. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11499725*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2174829-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-oktyabrya-2024-goda/
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