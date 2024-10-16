Как подешевела криптовалюта из "Хомяка" с начала торгов

26 сентября начались торги новой криптовалюты HMSTR, которую выдали геймерам за участие в игре Hamster Kombat. За прошедшее время ее курс упал на 55,97%. Подробности читайте на NUR.KZ.

В 2024 году стала крайне популярной кликер-игра Hamster Kombat. Ее особенность заключалась в том, что за участие в ней игрокам обещали реальные выплаты в виде криптовалюты.

Листинг проекта на криптобирже прошел 26 сентября текущего года. С этого момента криптовалюту HMSTR официально можно было купить или продать. К слову, на момент начала продаж стоимость одной монеты составляла 0,009496 доллара, однако уже спустя 8 с лишним часов курс упал до 0,006194 доллара.

Связано это было с массовыми продажами новой криптовалюты – геймеры и другие участники крипторынка стремились обменять свои активы на реальные деньги.

Между тем, согласно данным криптовалютной биржи Binance, по состоянию на 16 сентября одна монета от "криптохомяка" теперь стоит еще дешевле – лишь 0,004181 доллара. В результате с начала торгов HMSTR потерял порядка 55,97% своей стоимости.

Курс криптовалюты HMSTR. Данные: binance.com

Таким образом, можно отметить, что больше всего заработать на кликер-игре смогли лишь те участники, которые продали криптовалюту в самом начале торгов. Впрочем, стоимость HMSTR может измениться, если изменится настроение рынка.