Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Методику определения минимальной зарплаты утвердили в Казахстане

Опубликовано:

Трудовая книжка стоит рядом с деньгами
Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане скоро вступит в силу методика определения минимальной зарплаты. Она будет учитывать медианную заработную плату и производительность труда в стране. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане устанавливается ежегодно законом "О республиканском бюджете". В 2024 году она равна 85 тыс. тенге.

Однако эксперты еще в прошлом году начали работу по созданию методики определения МЗП, которая отвечала бы условиям рынка труда в стране.

В результате 20 марта 2024 года было принято постановление "Об утверждении методики определения минимального размера месячной заработной платы", которое вступит в силу по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования.

Согласно документу, при расчете минимальной заработной платы будут учитываться сразу несколько факторов, среди которых веса и доли медианной зарплаты, а также производительности труда, определенных в соответствии с законодательством страны.

Напомним, что медианная заработная плата плата – это сумма, которую получает средний из ряда работников, выстроенных по уровню зарплат. То есть одна половина работников страны зарабатывает меньше него, а другая – больше.

А производительность труда – это показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов.

При этом доли этих показателей, как отмечается в документе, определяются с помощью методов корреляционно-регрессионного анализа на основе динамических рядов и их стационарных значений за период не менее десяти лет.

А веса медианной заработной платы и производительности труда определяются для не менее пяти соотношений и могут быть разными, например: 50/50, 70/30, 10/90 или наоборот. От этого будет сильно зависеть и итоговая сумма, которую примут за МЗП.

Наиболее подходящий из возможных вариантов минимального размера месячной заработной платы рекомендуется к установлению ежегодно на соответствующий финансовый год законом РК о республиканском бюджете.

Другими словами, несмотря на то, что новую методику приняли уже в текущем году, резкого изменения МЗП, скорее всего, не произойдет – новая сумма также будет ежегодно прописываться в республиканском бюджете, однако теперь она будет рассчитываться на основе экономических показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2074095-metodiku-opredeleniya-minimalnoy-zarplaty-utverdili-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.