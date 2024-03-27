Методику определения минимальной зарплаты утвердили в Казахстане

В Казахстане скоро вступит в силу методика определения минимальной зарплаты. Она будет учитывать медианную заработную плату и производительность труда в стране. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане устанавливается ежегодно законом "О республиканском бюджете". В 2024 году она равна 85 тыс. тенге.

Однако эксперты еще в прошлом году начали работу по созданию методики определения МЗП, которая отвечала бы условиям рынка труда в стране.

В результате 20 марта 2024 года было принято постановление "Об утверждении методики определения минимального размера месячной заработной платы", которое вступит в силу по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования.

Согласно документу, при расчете минимальной заработной платы будут учитываться сразу несколько факторов, среди которых веса и доли медианной зарплаты, а также производительности труда, определенных в соответствии с законодательством страны.

Напомним, что медианная заработная плата плата – это сумма, которую получает средний из ряда работников, выстроенных по уровню зарплат. То есть одна половина работников страны зарабатывает меньше него, а другая – больше.

А производительность труда – это показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов.

При этом доли этих показателей, как отмечается в документе, определяются с помощью методов корреляционно-регрессионного анализа на основе динамических рядов и их стационарных значений за период не менее десяти лет.

А веса медианной заработной платы и производительности труда определяются для не менее пяти соотношений и могут быть разными, например: 50/50, 70/30, 10/90 или наоборот. От этого будет сильно зависеть и итоговая сумма, которую примут за МЗП.

Наиболее подходящий из возможных вариантов минимального размера месячной заработной платы рекомендуется к установлению ежегодно на соответствующий финансовый год законом РК о республиканском бюджете.

Другими словами, несмотря на то, что новую методику приняли уже в текущем году, резкого изменения МЗП, скорее всего, не произойдет – новая сумма также будет ежегодно прописываться в республиканском бюджете, однако теперь она будет рассчитываться на основе экономических показателей.