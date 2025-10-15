Проезд в Астане и Алматы должен быть бесплатным, считает эксперт

На фоне нашумевших предложений о повышении цен на проезд до 500 тенге эксперт предлагает снизить стоимость до 0 тенге. И это может даже оказаться выгоднее для мегаполисов. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперт Ерлан Каримов предлагает сделать проезд в общественном транспорте Астаны и Алматы бесплатным, что, по его мнению, будет более выгодным для экономики, чем повышение тарифов.

По оценке эксперта, Астана может терять около 2,6 млрд тенге в день из-за потерянного в пробках рабочего времени, а бесплатный транспорт мог бы снизить эти убытки.

Для финансирования бесплатного проезда Каримов предлагает ряд мер, включая увеличение "налогов на понты", рациональное использование утилизационного сбора и реформу налогообложения старых автомобилей.

Вопрос о повышении стоимости проезда на общественном транспорте (ОТ) стал особенно активно обсуждаться в октябре текущего года после заявления независимого эксперта Олжаса Байдильдинова – он выразил мнение, что тарифы в Астане и Алматы должны быть повышены до 500 тенге с текущих 110-120 тенге.

Это было связано с тем, что текущие цены удерживаются за счет бюджетных денег (субсидий), которые при этом не всегда доходят до частных автопарков и несут коррупционные риски.

В то же время подобные предложения озвучивались и ранее. Так, в 2024 году перевозчики в Алматы просили поднять цены за проезд – они отмечали, что реальная себестоимость достигает до 400 тенге.

Однако другой независимый эксперт, Ерлан Каримов, предлагает абсолютно противоположное решение – снизить тарифы для пассажиров в Астане и Алматы до 0 тенге. При этом он указывает в своей статье, опубликованной на портале EconomyKZ.org, что это станет даже более выгодным решением для экономики.

Рост тарифов ударит по населению

Как отмечает эксперт, повышение тарифов обычно должно решить вопрос зависимости транспортных компаний от субсидий. Однако этот процесс имеет обратный эффект для других сфер.

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: Doucefleur/Getty Images

"Во-первых, повышение тарифа в 4-5 раз неизбежно приведет к росту расходов для населения, особенно для работающих граждан с низким и средним доходом. Это ударит по их покупательной способности и создаст дополнительное инфляционное давление.

Во-вторых, подорожание проезда может спровоцировать отток пассажиров обратно в личный транспорт, что усугубит дорожные пробки, загрязнение воздуха и нагрузку на инфраструктуру крупных городов", – сообщает Ерлан Каримов.

Поэтому, согласно мнению эксперта, вместо подорожания нужно сделать транспорт бесплатным – и это экономически обоснованная мера, ведь работающее население является основным фундаментом экономики.

Они создают добавленную стоимость, формируют налоговые поступления и обеспечивают устойчивость потребительского спроса. И госполитика должна быть направлена на их поддержку.

Пробки – источник денежных потерь для экономики

Эксперт указывает, что, например, Астана может терять около 2,6 млрд тенге в день (при условии, что 1 час рабочего времени стоит 3 800 тенге) только из-за потерянного в дорожных пробках рабочего времени.

А если учесть и перерасход топлива на 60 млн тенге в сутки и эффект на бизнес, то можно попытаться оценить стоимость неэффективной транспортной системы в столице.

Пробка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Поэтому бесплатный общественный транспорт мог бы снизить эти убытки – и положительный пример уже имеется.

Как указывается в источнике, похожее решение было применено в столице Эстонии – Таллине.

"Таллин (Эстония) стал одним из первых городов Европы, внедривших бесплатный общественный транспорт для своих жителей. Результаты показали рост числа пассажиров, снижение трафика на дорогах и улучшение экологической ситуации.

При этом город сохранил финансовую устойчивость за счет регистрации новых налогоплательщиков, которые получили официальный статус жителей, чтобы пользоваться этой услугой", – сообщает Ерлан Каримов.

Кто покроет расходы на организацию бесплатного проезда

Чтобы бюджеты мегаполисов не столкнулись с огромными расходами на полное покрытие проезда в ОТ (в 2024 году расходы на субсидии составили 242 млрд тенге, увеличившись на 26 млрд тенге за год), эксперт предлагает внедрить несколько дополнительных мер поддержки:

увеличение "налогов на понты" – например, организация аукционов на покупку VIP-номеров и рост цен на престижные автономера, а также платная возможность для тонировки передних стекол авто (по примеру Душанбе и Ташкента) для привлечения десятков миллиардов тенге в бюджет;

– например, организация аукционов на покупку VIP-номеров и рост цен на престижные автономера, а также платная возможность для тонировки передних стекол авто (по примеру Душанбе и Ташкента) для привлечения десятков миллиардов тенге в бюджет; рациональное использование утилизационного сбора – средства от утильсбора направляются в разные проекты, но вместо этого их предлагается выделять исключительно на закупку автобусов и развитие общественного транспорта;

– средства от утильсбора направляются в разные проекты, но вместо этого их предлагается выделять исключительно на закупку автобусов и развитие общественного транспорта; оптимизация расходов на контроль и администрирование – введение бесплатного транспорта сокращает потребность в контролерах и билетных системах, что снижает эксплуатационные издержки;

– введение бесплатного транспорта сокращает потребность в контролерах и билетных системах, что снижает эксплуатационные издержки; реформа налогообложения старых автомобилей – отмена налоговой скидки в 50% и введение экологического налога для старых авто, чтобы получить устойчивый источник финансирования модернизации транспортного сектора.

Другими словами, эксперт указывает, что расходы бюджета от полного покрытия стоимости проезда в ОТ в итоге могут быть перекрыты за счет выгоды, которая выражается в повышении экономической активности мегаполисов, улучшении инфраструктуры и экологии в городах.

Напомним, ранее в Минэнерго отреагировали на высказывание эксперта о стоимости проезда в автобусах – отмечалось, что высказанные суждения были сделаны в личном качестве, как экспертное мнение, и не отражают официальную позицию государственных органов.

В свою очередь казахстанцам-пассажирам важно помнить, что их здоровье и даже личные вещи застрахованы от повреждений на случаи аварии в общественном транспорте. Но для получения страховых выплат нужно правильно оформить заявку.

При этом важно помнить, что оформление страховых выплат нельзя доверять третьим лицам – распространены схемы мошенничества, из-за которых большую часть суммы могут отнять у пострадавших.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.