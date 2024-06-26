Повысить цены за проезд в общественном транспорте попросили перевозчики в Алматы

Стоимость проезда в общественном транспорте субсидируется государством. Однако перевозчики указывают на то, что текущие цены не покрывают их расходы даже с учетом госпомощи, сообщает NUR.KZ.

Перевозчики Алматы выразили неудовлетворение текущими тарифами на проезд в общественном транспорте, считая их нерентабельными для отрасли.

Как сообщают в Ассоциации предприятий пассажирских перевозок города Алматы, в настоящее время стоимость проезда составляет 100 тенге при безналичной оплате и 200 тенге при наличной, что, по их мнению, не покрывает даже базовые расходы.

Сколько должен стоить проезд

По словам директора автобусного парка ТОО «Eco Bus Service» Мадии Кирюхиной, повышение тарифа в прошлом году на 20 тенге не устранило проблемы убытков, ставших обычным делом для отрасли.

"Мы закупаем общественный транспорт, работающий исключительно на экологически чистом топливе. В прошлом году мы закупили 250 автобусов, в этом году привезли еще 150 экологичных автобусов.

В своей работе мы ставим высокие стандарты обслуживания пассажиров, но закуп и правильное поддержание технического состояния автобусов требуют значительных затрат", – отметила Мадия Кирюхина.

Аналогичное мнение высказал директор автобусного парка «City Bus» Абылай Остемир, отметив увеличение затрат на электромобили и запасные части.

"В прошлом году стоимость 12-метрового автобуса на газе составляла порядка 70 млн тенге. В текущем году в рамках работы по дальнейшей экологизации общественного транспорта мы закупаем электроавтобусы. Их стоимость на сегодня составляет более 170 млн тенге за единицу.

Кроме того, где-то на 10-15% выросли цены на запасные части автобусов. Понято, что акимат ежегодно выделят субсидии, но эти средства покрывают только убытки, поскольку реальная стоимость проезда достигает 400 тенге.

Для стимулирования дальнейшего обновления автобусов необходим пересмотр тарифа на проезд в общественном транспорте", – подчеркнул руководитель частного автобусного парка.

При этом отмечается, что городское управление мобильности продолжает утверждать амбициозные планы по модернизации транспортной инфраструктуры, включая расширение BRT и строительство метро, что потребует дополнительных расходов из бюджета города.

Поэтому, согласно мнению ассоциации, пересмотр тарифов необходим как по причине недостаточного покрытия их расходов, так и в условиях роста затрат бюджетных средств.

Например, сообщается, что в 2023 году акимат субсидировал расходы на общественный транспорт на сумму 68,7 млрд тенге, а прогноз на текущий год предусматривает увеличение до 97 млрд тенге.

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