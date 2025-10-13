В Минэнерго резко отреагировали на высказывание эксперта о стоимости проезда в автобусах

Министерство энергетики отреагировало на публикации в СМИ, в которых дано мнение Олжаса Байдильдинова о стоимости проезда в общественном транспорте, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В министерстве отметили, что в некоторых публикациях Олжас Байдильдинов указан как член Общественного совета при Министерстве энергетики. В связи с этим в адрес Минэнерго от журналистов поступают запросы касательно его высказываний. В ведомстве решили прояснить этот момент.

"Олжас Байдильдинов не является членом Общественного совета при Министерстве энергетики РК. Высказанные им суждения по вопросам формирования тарифов на услуги общественного транспорта сделаны в личном качестве, как экспертное мнение, и не отражают официальную позицию государственных органов Республики Казахстан", - заявили в Минэнерго.

Здесь добавили, что формирование тарифов на услуги общественного транспорта относится к компетенции местных исполнительных органов, то есть акиматов.

"Данный вопрос не находится в рабочей повестке Министерства энергетики и не входит в сферу его деятельности", - говорится в комментарии.

Напомним, ранее эксперт Олжас Байдильдинов заявил, что проезд в общественном транспорте Астаны и Алматы должен стоить 500 тенге вместо текущих 110-120 тенге.

По мнению Байдильдинова, государственные субсидии в сфере общественного транспорта непрозрачны и коррупциогенны и не улучшают улучшая качество услуг. Он предложил отменить субсидии, отпустить цены в свободный рынок и ввести дифференцированную оплату в зависимости от дальности поездки.

