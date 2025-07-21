Налоговые скидки для старых авто утвердили в Казахстане

В Казахстане утвердили скидочные коэффициенты для старых машин, которые начнут действовать с 2026 года. Поправки также исключают повышенный налог для некоторых авто. Подробности читайте на NUR.KZ.

Главой государства 18 июля 2025 года был подписан новый Налоговый кодекс. Официально он начнет действовать с 1 января 2026 года. Он увеличивает налог на добавленную стоимость (НДС) до 16%, а также вводит прогрессивные ставки.

Однако помимо повышения НДС новый кодекс привносит и льготы для некоторых категорий граждан.

Чем старее авто – тем меньше налог

В частности, новый Налоговый кодекс утвердил скидочные коэффициенты для транспортного налога, которые "привязали" к возрасту автомобиля:

свыше 10 до 20 лет эксплуатации включительно – 0,7;

свыше 20 лет эксплуатации – 0,5.

Это значит, что для владельцев старых авто будет действовать скидка на транспортный налог в размере 30% или 50%. Ранее мы подсчитали, что скидочный коэффициент коснется порядка 4 млн автомобилей.

Повышенные ставки для мощных авто – в прошлом

Также в новом Налоговом кодексе убрали раздел с повышенными ставками для легковых автомобилей с объемом двигателя более 3 литров, которые были произведены в Казахстане после 31 декабря 2013 года или ввезены в страну после этой даты.

Сейчас они намного более высокие, чем у всех остальных. Например, если стандартная ставка для авто с двигателем в 3-4 литра составляет 15 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 58 980 тенге, то для аналогичных машин, но ввезенных после 2013 года, ставка равна 130 МРП, то есть 511 160 тенге.

С 2026 года этого разделения больше не будет: ставки уравниваются, а возрастные скидки будут применяться ко всем машинам, независимо от даты ввоза или сборки. Таким образом, абсолютное большинство казахстанцев получат свою скидку уже в следующем году.

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