"Мы против категорически": МВД высказалось о полной тонировке стекол авто в Казахстане

В кулуарах мажилиса глава МВД Ержан Саденов прокомментировал возможность разрешения на полную тонировку стекол авто в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы против категорически. Сейчас у нас есть допустимая норма - задние стекла могут быть затонированы.

Полная тонировка всех стекол в целях безопасности неприемлема. Мы против такого, такого закона нет, и подобных предложений не поступало", - коротко ответил министр МВД Ержан Саденов.

Контекст

Ранее депутат мажилиса Олжас Куспеков предложил разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей. Он заявил, что объем потенциальных поступлений в бюджет может превысить 50 млрд тенге в год.

В июле прошлого года первый замминистра МВД Марат Кожаев сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос о снятии запрета на тонировку передних стекол в автомобилях.

Также мы писали, что в регионах Казахстана начали борьбу с тонированными авто. Мы также сообщали, разрешена ли тонировка в Казахстане и какие штрафы предназначены за нее.

Позже стало известно, правительство Казахстана проведет совещание, чтобы сформировать окончательную позицию по поводу возможного разрешения на тонировку передних боковых стекол авто.

