      Провели подряд дней с нами

      Сколько будет стоить выбор любых номеров на авто в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги лежат на автомобильном номере
      Деньги и автомобильный номер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      С 2026 года казахстанцы смогут выбирать любые числовые и буквенные комбинации на автомобильные номера примерно за 40 тыс. тенге. Какие варианты им будут доступны, читайте на NUR.KZ.

      С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу новый Налоговый кодекс. Он внесет некоторые изменения и для автовладельцев.

      Например, налог на легковые автомобили со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет будет снижаться на 30%, а свыше 20 лет – на 50%. Также уберут повышенные ставки для "легковушек" с объемом двигателя свыше трех литров, ввезенных или произведенных в Казахстане после 31 декабря 2013 года.

      Перемены ждут и казахстанцев, которые при регистрации автомобиля хотят выбрать "уникальный" номер. Сейчас им доступны только номера повышенного спроса, или так называемые VIP-номера.

      За "красивую" комбинацию цифр из установленного законом списка (010, 888, 007 и так далее) с разными или тремя одинаковыми буквами казахстанские автовладельцы в 2025 году платят от 224 124 до 1 120 620 тенге.

      В новом Налоговом кодексе этот список дополнится всевозможными "зеркальными" цифровыми комбинациями (181, 272, 363 454, 595, 737,818, 949 и так далее). Номер с ними и произвольными буквами будет стоить 15 месячных расчетных показателей (МРП), а с выбранными одинаковыми буквами – 72 МРП.

      Напомним, что в 2026 году МРП может вырасти до 4 325 тенге. Соответственно, новые VIP-номера будут стоить 64 875 тенге и 311 400 тенге.

      Вместе с тем с 2026 года казахстанцы смогут официально выбрать любые желаемые цифровые и буквенные обозначения на номера своих авто. Если числа на них не входят в утвержденный законом список повышенного спроса, а буквы не одинаковые, то стоимость такого выбора будет составлять 10 МРП, или 43 250 тенге в 2026 году.
      Ставки пошлины за выдачу государственных регистрационных номерных знаков на автомобили
      Обозначения МРП тенге
      (в 2026 году)
      010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 57 246 525
      010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с тремя одинаковыми буквами 114 493 050
      100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 137 592 525
      100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с тремя одинаковыми буквами 194 839 050
      001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 228 986 100
      001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с тремя одинаковыми буквами 285 1 232 625
      101, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989 15 64 875
      101, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989 с тремя одинаковыми буквами 72 311 400
      Прочие номера с тремя одинаковыми буквами, кроме вышеперечисленных 57 246 525
      Любые желаемые цифровые и буквенные обозначения, кроме вышеперечисленных 10 43 250
      Источник: Новый налоговый кодекс РК

      Если не выбирать и получить "простой" номер на автомобиль, то он будет стоить всего 2,8 МРП, или 11 009,6 тенге в 2025 году.

      Напомним, что казахстанцы могут выбрать и купить номер повышенного спроса онлайн на портале "Электронного правительства" или в приложении eGov mobile.

