Сколько будет стоить выбор любых номеров на авто в Казахстане
С 2026 года казахстанцы смогут выбирать любые числовые и буквенные комбинации на автомобильные номера примерно за 40 тыс. тенге. Какие варианты им будут доступны, читайте на NUR.KZ.
С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу новый Налоговый кодекс. Он внесет некоторые изменения и для автовладельцев.
Например, налог на легковые автомобили со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет будет снижаться на 30%, а свыше 20 лет – на 50%. Также уберут повышенные ставки для "легковушек" с объемом двигателя свыше трех литров, ввезенных или произведенных в Казахстане после 31 декабря 2013 года.
Перемены ждут и казахстанцев, которые при регистрации автомобиля хотят выбрать "уникальный" номер. Сейчас им доступны только номера повышенного спроса, или так называемые VIP-номера.
За "красивую" комбинацию цифр из установленного законом списка (010, 888, 007 и так далее) с разными или тремя одинаковыми буквами казахстанские автовладельцы в 2025 году платят от 224 124 до 1 120 620 тенге.
В новом Налоговом кодексе этот список дополнится всевозможными "зеркальными" цифровыми комбинациями (181, 272, 363 454, 595, 737,818, 949 и так далее). Номер с ними и произвольными буквами будет стоить 15 месячных расчетных показателей (МРП), а с выбранными одинаковыми буквами – 72 МРП.
Напомним, что в 2026 году МРП может вырасти до 4 325 тенге. Соответственно, новые VIP-номера будут стоить 64 875 тенге и 311 400 тенге.
Вместе с тем с 2026 года казахстанцы смогут официально выбрать любые желаемые цифровые и буквенные обозначения на номера своих авто. Если числа на них не входят в утвержденный законом список повышенного спроса, а буквы не одинаковые, то стоимость такого выбора будет составлять 10 МРП, или 43 250 тенге в 2026 году.
|Ставки пошлины за выдачу государственных регистрационных номерных знаков на автомобили
|Обозначения
|МРП
|тенге
(в 2026 году)
|010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707
|57
|246 525
|010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с тремя одинаковыми буквами
|114
|493 050
|100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999
|137
|592 525
|100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с тремя одинаковыми буквами
|194
|839 050
|001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777
|228
|986 100
|001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с тремя одинаковыми буквами
|285
|1 232 625
|101, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989
|15
|64 875
|101, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989 с тремя одинаковыми буквами
|72
|311 400
|Прочие номера с тремя одинаковыми буквами, кроме вышеперечисленных
|57
|246 525
|Любые желаемые цифровые и буквенные обозначения, кроме вышеперечисленных
|10
|43 250
|Источник: Новый налоговый кодекс РК
Если не выбирать и получить "простой" номер на автомобиль, то он будет стоить всего 2,8 МРП, или 11 009,6 тенге в 2025 году.
Напомним, что казахстанцы могут выбрать и купить номер повышенного спроса онлайн на портале "Электронного правительства" или в приложении eGov mobile.
