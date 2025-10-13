500 тенге должен стоить проезд в Алматы и Астане, заявил казахстанский эксперт
Общественный транспорт – важная часть социальной инфраструктуры, субсидируемая за счет государства. Эксперт указывает, что субсидии являются непрозрачными и коррупционными. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Эксперт Олжас Байдильдинов заявил, что проезд в общественном транспорте Астаны и Алматы должен стоить 500 тенге вместо текущих 110-120 тенге.
- По мнению Байдильдинова, государственные субсидии в сфере общественного транспорта непрозрачны и коррупциогенны, не улучшая качество услуг.
- Эксперт предлагает отменить субсидии, отпустить цены в свободный рынок и ввести дифференцированную оплату в зависимости от дальности поездки.
Общественный транспорт (ОТ) – это автобусы, троллейбусы, трамваи и метро, с помощью которых казахстанцы добираются до работы, учебы или дома.
Стоимость проезда может отличаться в регионах (например, в Астане она составляет 110 тенге, а в Алматы – 120 тенге), но главная ее особенность – субсидии за счет государства. То есть бюджетные деньги покрывают часть расходов компаний, оказывающих услуги ОТ, что позволяет снизить цены на проезд.
Однако, как отмечает в своем Telegram-канале Олжас Байдильдинов, эксперт в сфере нефти и газа, обеспечение государственной субсидией сферы ОТ создает риски и проблемы в отрасли, а реальная стоимость проезда должна быть больше.
Сколько стоит проезд без помощи государства
Так, эксперт отмечает, что по словам самих компаний-перевозчиков в Павлодаре безубыточная цена проезда должна составлять 345 тенге. При этом он указывает, что им не выплачивают субсидии уже третий год.
"Я об этом также пишу уже давно: госсубсидии в этой сфере непрозрачны, коррупциогенны по своей природе и не несут какого-либо качества для пользователей.
Проезд в Астане и Алматы должен стоить 500 тенге (на сессиях Маслихата ранее называли безубыточные цены в 450 тенге). Только в Алматы в прошлом году на субсидии автобусных перевозок выделили около 200 млн долларов. Вы видите качество?" – отмечает эксперт.
Необходимость повышения цен Олжас Байдильдинов объясняет тем, что в сфере ОТ нужна прозрачная конкуренция. Также он предлагает внедрить разные цены в зависимости от расстояния поездки пассажира.
"Нет никакого здравого смысла или экономической логики, когда человек, проезжающий 3 остановки, платит столько же, сколько пассажир с конечной до конечной, едущий 1,5 часа
Предлагаю убрать нерыночные и непрозрачные субсидии автобусным паркам, отпустив цены в рынок. Все равно рано или поздно к этому придем", – считает эксперт.
Напомним, что в 2024 году перевозчики в Алматы просили поднять цены за проезд – по их мнению, реальная себестоимость достигает 400 тенге.
А ранее мы рассказывали, сколько стоит проезд по платным дорогам в 2025 году в Казахстане.
Также стало известно, когда запустят вагоны LRT в Астане.
