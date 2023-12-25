Сколько денег могут выплатить пострадавшим в ДТП с автобусом в Алматы

Казахстанцы, пострадавшие в аварии с участием общественного транспорта, являются застрахованными и могут получить около 6,9 млн тенге. Но при этом важно правильно оформить страховой случай, передает NUR.KZ.

Все виды общественного транспорта обязаны иметь страховку, обеспечивающую защиту интересов других участников дорожного движения. Так, в случае автобусов, троллейбусов и прочего наземного транспорта в обязательном порядке оформляются:

страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО) – защищает от ущерба, причиненного застрахованным транспортом;

страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами – защищает лиц, находящихся в общественном транспорте.

Как сообщает страховая компания "Евразия", лица, пострадавшие в инциденте с автобусом в Алматы, родственники погибших граждан, а также владельцы поврежденных авто могут рассчитывать на выплаты в рамках ОГПО.

Сколько составит размер компенсации

Денежную компенсацию пострадавшим казахстанцам выплатит страховая компания, в которой компанией-перевозчиком был оформлен полис ОГПО.

В рамках этого вида страхования пострадавшим в ДТП казахстанцам могут выплатить:

в случае гибели человека – 2 тыс. МРП, что на 2023 год равно 6,9 млн тенге , деньги выплатят лицам, находящимся на иждивении погибшего;

, деньги выплатят лицам, находящимся на иждивении погибшего; при установлении инвалидности – отдельно учитываются случаи инвалидности первой (1 600 МРП или 5,52 млн тенге ), второй (1 200 МРП или 4,14 млн тенге ) и третьей (500 МРП или 1,725 млн тенге ) групп, а также если инвалидность получил ребенок (1 000 МРП или 3,45 млн тенге );

), второй (1 200 МРП или ) и третьей (500 МРП или ) групп, а также если инвалидность получил ребенок (1 000 МРП или ); за увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности – возмещаются фактические расходы на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300 МРП (1,035 млн тенге).

Оформление полиса. Иллюстративное фото: freepik.com/rawpixel.com

Также страховые компании могут покрыть расходы на погребение в размере 100 МРП (345 тыс. тенге). А владельцы других авто, пострадавших в ходе данного инцидента, могут рассчитывать на выплату до 2 млн тенге компенсации.

Как получить выплаты

Чтобы получить указанные страховые выплаты, пострадавшие казахстанцы должны в ближайшее время обратиться с соответствующим заявлением в страховую компанию, в которой был оформлен полис ОГПО компанией-перевозчиком.

Узнать название компании можно в отделе дорожной полиции Департаменте полиции Алматы.

Далее пострадавшим подскажут, какие документы необходимо собрать для выплаты полагающейся компенсации за гибель родственника, ущерб здоровью или имуществу пострадавших.

В некоторых страховых компаниях указывается, что время обращения не должно превышать трех дней с момента наступления страхового случая. Поэтому обращение нужно подать как можно скорее.

Напомним, что не стоит доверять посредникам, обещающим помочь получить страховые выплаты – они в итоге могут забрать большую часть денег себе.