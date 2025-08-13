В 100 раз подняли ставку по ипотеке для сельских специалистов в Казахстане

В Казахстане в 100 раз повысили ставку по жилищным займам для специалистов, которые переехали в сельские районы страны – с 0,01% до 1%. Подробнее о программе читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане уже не первый год действует программа "С дипломом в село". В рамках нее дипломированные специалисты из определенных сфер могут переехать в сельские районы страны и получить государственную поддержку.

Главное условие, которое нужно соблюсти – не просто переехать в село, но еще жить и работать там в течение 3 лет. Казахстанцы, которые согласны на такие условия, могут рассчитывать на следующие меры поддержки:

выплата подъемного пособия в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 393 200 тенге в 2025 году; бюджетный кредит на жилье в размере до 2 500 МРП (9 830 000 тенге) для районных центров и до 2 000 МРП (7 864 000 тенге) для других сельских населенных пунктов.

Именно условия получения льготной ипотеки теперь изменились для казахстанцев. Согласно приказу Министерства национальной экономики РК, ставка по жилищному займу была увеличена в 100 раз – с 0,01% до 1%

Впрочем, в реальности она остается крайне низкой даже по меркам всех остальных льготных программ в стране.

Ипотеку под такие проценты могут получить специалисты с дипломами в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, агропромышленного комплекса и в органах госуправления.

Приказ Министерства национальной экономики РК вступит в силу уже 18 августа.

Отметим, что у ипотек, которые выдают банки на рыночных условиях, сейчас ставка вознаграждения может достигать 25%, однако в скором времени "потолок" должен опуститься до 20%.

