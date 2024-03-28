Каким специалистам дают ипотеку под 0,01% за переезд в села Казахстана

Ипотека под 0,01% и подъемные – такие условия предлагают врачам, учителям и другим специалистам социальной сферы Казахстана за переезд в сельскую местность. Подробности читайте в материале NUR.KZ,

В Казахстане действует программа "С дипломом – в село". Ее главная задача – "оживить" села страны, которые постепенно угасают из-за отсутствия там квалифицированных работников.

В рамках программы специалистам из определенных сфер предлагается переехать из городов в села. Те, кто решатся на такой шаг, могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства.

Кто нужен в селах

К участию в программе допускаются граждане любого возраста – главное, чтобы их специальность была востребованной. Это специалисты здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса (АПК), государственные служащие аппаратов акимов сельских округов (за исключением акимов и заместителей акимов).

Как рассказывают эксперты Института экономических исследований (ERI), сфера образования является наиболее востребованной, и в сельские школы за последние 5 лет по этой программе было трудоустроено 29,6 тыс. человек – это 65,8% всех участников.

Следом идут работники сферы здравоохранения – 9,8 тыс. человек (21,7%), а на третьем месте оказался агропромышленный комплекс – 1,9 тыс. человек (4,3%).

Замыкают "шкалу востребованности" работники из сфер спорта (1 344 человека, или 3%), культуры (1,2 тыс. человек или 2,8%), социального обеспечения (476 человек или 1,1%) и госслужащие (595 человек или 1,3%).

Какие специалисты переезжают в села. Инфографика: Институт экономических исследований

Уехав в село, специалист может рассчитывать на следующую поддержку:

выплата подъемного пособия в размере 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году);

возможность оформления бюджетного кредита на приобретение жилья сроком на 15 лет со ставкой вознаграждения 0,01%.

В целом только в 2023 году подъемное пособие получило 9 433 человека – общая сумма этих выплат составила более 3,25 млрд тенге.

Результаты действия программы "С дипломом - в село". Инфографика: Институт экономических исследований

При этом не все из переехавших в итоге получают жилищный кредит под льготные 0,01%. Согласно данным аналитиков, за последние пять лет подъемное пособие получили 45 тыс. переехавших специалистов, а льготную ипотеку оформили лишь 21,2 тыс. человек.

Вполне возможно, что такая разница наблюдалась в том числе из-за отсутствия подходящей недвижимости в сельской местности. Однако с 2024 года ситуация должна улучшиться.

Дело в том, что в программе произошли изменения. Для работников, которые переехали в районные центры, размер бюджетного кредита на жилье увеличен с 1 500 МРП до 2 500 МРП, или 9,2 млн тенге, а для сельских населенных пунктов – до 2 000 МРП, или 7,3 млн. тенге.

Напомним, на поддержку от государства могут рассчитывать не только специалисты, готовые переехать в сельскую местность, но также граждане, решившие заниматься предпринимательской деятельностью – они могут безвозмездно получить сертификат на 1,5 млн тенге на открытие собственного дела.