Кому выдадут ипотеку под 0,01% в Казахстане в 2025 году

В Казахстане продолжает работу программа "С дипломом в село". Дипломированным специалистам могут выдать жилищный заем под 0,01% за переезд в сельские районы страны. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане уже не первый год действует программа "С дипломом в село". В рамках нее дипломированные специалисты могут рассчитывать на поддержку государства, если переедут в сельскую местность и отработают там не менее трех лет.

Как сообщает Министерство национальной экономики РК, основная цель программы – привлечение дипломированных специалистов в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, агропромышленного комплекса и в органах госуправления в села страны.

Для этого программой предусматривается выплата подъемного пособия в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 393 200 тенге в 2025 году, а также выдача бюджетного кредита сроком 15 лет под льготные 0,01% на покупку или постройку жилья.

Ипотеку от государства можно получить на сумму до 2 500 МРП (9 830 000 тенге), если переезд планируется в районный центр, или на 2 000 МРП (7 864 000 тенге) – в других сельских населенных пунктах.

Как отмечает ведомство, в 2025 году на предоставление бюджетных кредитов специалистам в рамках программы "С дипломом в село" предусмотрено 25 млрд тенге. Ожидается, что обеспечить жильем получится порядка 2,8 тыс. специалистов.

Заявки на участие принимает "Отбасы банк", который является агентом по реализации проекта. Весь процесс подачи заявок и получения кредитов полностью автоматизирован на платформе Baspana Market.

За все время программы "подъемные" получили более 114 тыс. специалистов (23,6 млрд тенге), а жилищные займы – свыше 52 тыс. граждан (на 189,5 млрд тенге).

Напомним, раньше у программы были проблемы с доступностью жилья. Не последнюю роль в этом играли денежные лимиты – на покупку недвижимости выделяли не более 1 500 МРП.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане также предусмотрены меры поддержки для медработников. Тем, кто переедет в села, обещают единовременную выплату в размере 8,5 млн тенге.