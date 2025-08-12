Средняя зарплата снова выросла Казахстана
Средняя зарплата в Казахстане во втором квартале 2025 года составила 448 620 тенге. Это на 6% больше, чем было в первом квартале, и на 11,3% – чем год назад. С цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.
В Казахстане ежеквартально определяют среднемесячную заработную плату. Наиболее свежие данные публикуют без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.
При этом сам показатель определяется с помощью деления начисленного фонда оплаты труда (ФОТ), то есть общей суммы всех полученных в отчетном периоде зарплат, на фактическое число работников.
При этом в ФОТ входят не только должностные оклады, но и доплаты, надбавки, премии и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера. В этой сумме также учитываются налоги и другие удержания (пенсионные взносы и так далее).
Свежие данные о средней зарплате
Между тем сегодня Бюро национальной статистики (БНС) опубликовало данные о среднемесячной зарплате за второй квартал 2025 года без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Она составила 448 620 тысяч тенге.
В расчет этого показателя вошли зарплаты 3 804 242 работников, которым за три месяца выплатили 5,1 трлн тенге.
По сравнению с первым кварталом 2025 года средняя зарплата выросла на 6%, а вторым кварталом 2024 года – на 11,3%. Рост реальной зарплаты, то есть с учетом инфляции, за три месяца составил 2,4%, а за год показатель не изменился.
Средняя зарплата по видам экономической деятельности
Показатель может сильно отличаться по основным видам экономической деятельности. Так, например, во втором квартале 2025 года выше всего он был в финансовой и страховой деятельности – 955 051 тенге.
Далее идут информация и связь (819 916 тенге), профессиональная, научная и техническая деятельность (624 461 тенге), а также промышленность (604 668 тенге). В промышленной сфере при этом выделяется горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где средняя зарплата составила 888 903 тенге.
Самые низкие зарплаты среди основных видов экономической деятельности – в области операций с недвижимым имуществом, где один работник в среднем зарабатывает 330 048 тенге, в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства – 310 793, а также искусства, развлечений и отдыха – 301 780 тенге.
|Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности во втором квартале 2025 года
|Вид экономической деятельности
|Средняя зарплата (тенге)
|Рост за квартал
|Рост за год
|Всего
|448 620
|-6,0%
|-11,3%
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|310 793
|-24,8%
|-23,7%
|Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях
|312 487
|-24,5%
|-23,4%
|Лесоводство и лесозаготовки
|311 478
|-43,1%
|-37,2%
|Рыболовство и рыбоводство
|109 498
|16,5%
|15,1%
|Промышленность
|604 668
|3,2%
|-13,3%
|Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
|888 903
|9,4%
|-11,4%
|Обрабатывающая промышленность
|522 905
|-0,7%
|-14,8%
|Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
|444 027
|-6,6%
|-16,9%
|Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
|311 601
|-9,0%
|-15,4%
|Строительство
|490 216
|-0,9%
|0,7%
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|402 658
|-1,6%
|-16,1%
|Транспорт и складирование
|589 778
|-1,7%
|-15,8%
|Предоставление услуг по проживанию и питанию
|346 549
|0,7%
|-9,1%
|Информация и связь
|819 916
|4,6%
|-24,0%
|Финансовая и страховая деятельность
|955 051
|-11,6%
|-8,7%
|Операции с недвижимым имуществом
|330 048
|0,2%
|-11,9%
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|624 461
|-4,5%
|-13,6%
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|360 137
|-3,0%
|-3,3%
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
|358 688
|0,9%
|-13,3%
|Образование
|373 801
|-23,6%
|-7,8%
|Здравоохранение и социальное обслуживание населения
|339 633
|-8,6%
|-7,8%
|Искусство, развлечения и отдых
|301 780
|-5,9%
|-15,6%
|Предоставление прочих видов услуг
|361 592
|-9,3%
|-9,4%
|По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью
Средняя зарплата регионам
В региональном разрезе самая высокая зарплата зафиксирована в Мангистауской области – 629 466. Этот показатель приблизился к 600 тыс. тенге также в Астане (598 267 тенге). Следом идут Атырауская область (585 172 тенге) и Ұлытау (557 704 тенге).
В Алматы средняя зарплата составляет 553 705 тенге. А самые низкие зарплаты зафиксированы в Северо-Казахстанской области – 331 648 тенге в среднем, Шымкенте – 345 300 тенге, а также в Туркестанской области – 351 774 тенге.
|Среднемесячная номинальная заработная плата по регионам во втором квартале 2025 года
|Область / город
|Средняя зарплата (тенге)
|Рост за квартал
|Рост за год
|Республика Казахстан
|448 620
|6,0%
|11,3%
|Абай
|381 756
|7,5%
|12,2%
|Акмолинская
|366 971
|6,8%
|11,1%
|Актюбинская
|405 140
|5,1%
|9,3%
|Алматинская
|389 205
|14,7%
|14,6%
|Атырауская
|585 172
|-7,7%
|-1,6%
|Западно- Казахстанская
|378 851
|4,7%
|10,7%
|Жамбылская
|355 167
|15,0%
|10,0%
|Жетісу
|355 644
|15,3%
|18,4%
|Карагандинская
|432 501
|8,4%
|14,0%
|Костанайская
|381 146
|6,2%
|12,9%
|Кызылординская
|395 010
|11,3%
|9,5%
|Мангистауская
|629 466
|1,3%
|8,6%
|Павлодарская
|411 735
|3,1%
|12,2%
|Северо- Казахстанская
|331 648
|10,5%
|11,6%
|Туркестанская
|351 774
|13,3%
|8,4%
|Ұлытау
|557 704
|-6,9%
|6,6%
|Восточно- Казахстанская
|417 717
|3,2%
|11,4%
|г. Астана
|598 267
|6,2%
|15,4%
|г. Алматы
|553 705
|6,7%
|15,3%
|г. Шымкент
|345 300
|7,4%
|9,9%
|По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью
Если средняя заработная плата определяется делением ФОТ на количество работников, то медианная показывает, какая зарплата у "среднего" из ряда работников, выстроенных по уровню доходов. То есть одна половина из них получает меньше этой суммы, а вторая – больше.
Например, во втором квартале 2025 года медианная зарплата в Казахстане без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, согласно данным БНС, составила 316 152 тенге.
При этом отметим, что в статистику входят как высокооплачиваемые сотрудники, так и получающие минимальную зарплату. Поэтому показатель средней зарплаты не касается каждого казахстанца.
Если у отдельного казахстанского работника зарплата более низкая, значит, он зарабатывает меньше среднего по стране показателя. И наоборот. То есть это некий ориентир в области доходов.
Также напомним, что средняя зарплата может снизиться после учета малого бизнеса в статистике. Так, в первом квартале она опустилась до 399 237 тенге – это сразу на 5,65% меньше стандартного показателя.
Заработные платы населения также могут показать отрицательную динамику, если их пересчитать и сравнить в долларах и евро.
