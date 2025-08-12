Средняя зарплата снова выросла Казахстана

Средняя зарплата в Казахстане во втором квартале 2025 года составила 448 620 тенге. Это на 6% больше, чем было в первом квартале, и на 11,3% – чем год назад. С цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

В Казахстане ежеквартально определяют среднемесячную заработную плату. Наиболее свежие данные публикуют без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

При этом сам показатель определяется с помощью деления начисленного фонда оплаты труда (ФОТ), то есть общей суммы всех полученных в отчетном периоде зарплат, на фактическое число работников.

При этом в ФОТ входят не только должностные оклады, но и доплаты, надбавки, премии и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера. В этой сумме также учитываются налоги и другие удержания (пенсионные взносы и так далее).

Свежие данные о средней зарплате

Между тем сегодня Бюро национальной статистики (БНС) опубликовало данные о среднемесячной зарплате за второй квартал 2025 года без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Она составила 448 620 тысяч тенге.

В расчет этого показателя вошли зарплаты 3 804 242 работников, которым за три месяца выплатили 5,1 трлн тенге.

По сравнению с первым кварталом 2025 года средняя зарплата выросла на 6%, а вторым кварталом 2024 года – на 11,3%. Рост реальной зарплаты, то есть с учетом инфляции, за три месяца составил 2,4%, а за год показатель не изменился.

Средняя зарплата по видам экономической деятельности

Показатель может сильно отличаться по основным видам экономической деятельности. Так, например, во втором квартале 2025 года выше всего он был в финансовой и страховой деятельности – 955 051 тенге.

Далее идут информация и связь (819 916 тенге), профессиональная, научная и техническая деятельность (624 461 тенге), а также промышленность (604 668 тенге). В промышленной сфере при этом выделяется горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где средняя зарплата составила 888 903 тенге.

Самые низкие зарплаты среди основных видов экономической деятельности – в области операций с недвижимым имуществом, где один работник в среднем зарабатывает 330 048 тенге, в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства – 310 793, а также искусства, развлечений и отдыха – 301 780 тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности во втором квартале 2025 года Вид экономической деятельности Средняя зарплата (тенге) Рост за квартал Рост за год Всего 448 620 -6,0% -11,3% Сельское, лесное и рыбное хозяйство 310 793 -24,8% -23,7% Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях 312 487 -24,5% -23,4% Лесоводство и лесозаготовки 311 478 -43,1% -37,2% Рыболовство и рыбоводство 109 498 16,5% 15,1% Промышленность 604 668 3,2% -13,3% Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 888 903 9,4% -11,4% Обрабатывающая промышленность 522 905 -0,7% -14,8% Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 444 027 -6,6% -16,9% Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 311 601 -9,0% -15,4% Строительство 490 216 -0,9% 0,7% Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 402 658 -1,6% -16,1% Транспорт и складирование 589 778 -1,7% -15,8% Предоставление услуг по проживанию и питанию 346 549 0,7% -9,1% Информация и связь 819 916 4,6% -24,0% Финансовая и страховая деятельность 955 051 -11,6% -8,7% Операции с недвижимым имуществом 330 048 0,2% -11,9% Профессиональная, научная и техническая деятельность 624 461 -4,5% -13,6% Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 360 137 -3,0% -3,3% Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение 358 688 0,9% -13,3% Образование 373 801 -23,6% -7,8% Здравоохранение и социальное обслуживание населения 339 633 -8,6% -7,8% Искусство, развлечения и отдых 301 780 -5,9% -15,6% Предоставление прочих видов услуг 361 592 -9,3% -9,4% По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

Средняя зарплата регионам

В региональном разрезе самая высокая зарплата зафиксирована в Мангистауской области – 629 466. Этот показатель приблизился к 600 тыс. тенге также в Астане (598 267 тенге). Следом идут Атырауская область (585 172 тенге) и Ұлытау (557 704 тенге).

В Алматы средняя зарплата составляет 553 705 тенге. А самые низкие зарплаты зафиксированы в Северо-Казахстанской области – 331 648 тенге в среднем, Шымкенте – 345 300 тенге, а также в Туркестанской области – 351 774 тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата по регионам во втором квартале 2025 года Область / город Средняя зарплата (тенге) Рост за квартал Рост за год Республика Казахстан 448 620 6,0% 11,3% Абай 381 756 7,5% 12,2% Акмолинская 366 971 6,8% 11,1% Актюбинская 405 140 5,1% 9,3% Алматинская 389 205 14,7% 14,6% Атырауская 585 172 -7,7% -1,6% Западно- Казахстанская 378 851 4,7% 10,7% Жамбылская 355 167 15,0% 10,0% Жетісу 355 644 15,3% 18,4% Карагандинская 432 501 8,4% 14,0% Костанайская 381 146 6,2% 12,9% Кызылординская 395 010 11,3% 9,5% Мангистауская 629 466 1,3% 8,6% Павлодарская 411 735 3,1% 12,2% Северо- Казахстанская 331 648 10,5% 11,6% Туркестанская 351 774 13,3% 8,4% Ұлытау 557 704 -6,9% 6,6% Восточно- Казахстанская 417 717 3,2% 11,4% г. Астана 598 267 6,2% 15,4% г. Алматы 553 705 6,7% 15,3% г. Шымкент 345 300 7,4% 9,9% По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

Если средняя заработная плата определяется делением ФОТ на количество работников, то медианная показывает, какая зарплата у "среднего" из ряда работников, выстроенных по уровню доходов. То есть одна половина из них получает меньше этой суммы, а вторая – больше.

Например, во втором квартале 2025 года медианная зарплата в Казахстане без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, согласно данным БНС, составила 316 152 тенге.

При этом отметим, что в статистику входят как высокооплачиваемые сотрудники, так и получающие минимальную зарплату. Поэтому показатель средней зарплаты не касается каждого казахстанца.

Если у отдельного казахстанского работника зарплата более низкая, значит, он зарабатывает меньше среднего по стране показателя. И наоборот. То есть это некий ориентир в области доходов.

Также напомним, что средняя зарплата может снизиться после учета малого бизнеса в статистике. Так, в первом квартале она опустилась до 399 237 тенге – это сразу на 5,65% меньше стандартного показателя.

Заработные платы населения также могут показать отрицательную динамику, если их пересчитать и сравнить в долларах и евро.

