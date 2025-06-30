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    Финансы

      Средняя зарплата сильно уменьшилась после пересчета в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги. Монеты и банкноты.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      После учета малого бизнеса в статистике средняя заработная плата в Казахстане опустилась до 399 237 тенге – это сразу на 5,65% меньше стандартного показателя. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Средняя зарплата в Казахстане в первом квартале 2025 года составила 399 237 тенге после учета данных малого бизнеса, что на 5,65% меньше стандартного показателя.
      • Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в сельском хозяйстве (223 341 тенге), а самые высокие - в горнодобывающей промышленности (921 813 тенге).
      • Наибольшие средние зарплаты по регионам наблюдаются в области Ұлытау (588 974 тенге), наименьшие - в Северо-Казахстанской области (278 727 тенге).

      В первом квартале 2025 года средняя номинальная зарплата в Казахстане составила 423 133 тенге. За три месяца она снизилась на 2,7%, но в годовом разрезе увеличилась на 10,7%.

      При этом у нее есть очень важный нюанс: при расчете показателя аналитики не учитывали малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а это зарплаты почти 1,4 млн казахстанцев.

      В этот раз Бюро национальной статистики опубликовало обновленную среднюю зарплату, которая учитывает и малый бизнес. В итоге были проанализированы зарплаты 5 172 831 человека, а средний показатель уменьшился сразу на 5,65%, до 399 237 тенге.

      Примечательно, что это также на 5,2% меньше средней зарплаты с учетом малых предприятий, которая фиксировалась в 4 квартале 2024 года, но сразу на 10,7% больше прошлогоднего показателя.

      Где меньше всего платят

      Самые низкие средние зарплаты в первом квартале фиксировались в сельском, рыбном и лесном хозяйствах – 223 341 тенге в месяц.

      Также в среднем ниже 300 тыс. тенге платили работникам следующих сфер:

      • услуги по проживанию и питанию – 255 335 тенге;
      • водоснабжение, водоотведение и обработка/ликвидация отходов – 280 923 тенге;
      • искусство, развлечения и отдых – 281 616 тенге;
      • административное и вспомогательное обслуживание – 298 652 тенге.

      Что касается самых высоких зарплат, то здесь безусловным лидером оказалась сфера горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, где платят в среднем по 921 813 тенге в месяц. Для понимания: в целом в промышленном секторе этот показатель составляет 546 450 тенге.

      Также отметились сферы финансов и страхования (805 978 тенге) и информации и связи (707 198 тенге).

      Средняя номинальная зарплата в Казахстане с учетом малого бизнеса
      (1 квартал 2025 года)
      Сфера Сумма
      Всего ₸399 237
      Сельское, лесное и рыбное хозяйство ₸223 341
      Промышленность ₸546 450
      Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров ₸921 813
      Обрабатывающая промышленность ₸441 558
      Снабжение электричеством, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом ₸409 096
      Водоснабжение; водоотведение; сбор и удаление отходов, ликвидация загрязнений ₸280 923
      Строительство ₸385 256
      Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов ₸373 925
      Транспорт и складирование ₸512 975
      Предоставление услуг по проживанию и питанию ₸255 335
      Информация и связь ₸707 198
      Финансовая и страховая деятельность ₸805 978
      Операции с недвижимым имуществом ₸317 616
      Профессиональная, научная и техническая деятельность ₸517 498
      Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания ₸298 652
      Госуправление и оборона; обязательное социальное обеспечение ₸362 015
      Образование ₸302 428
      Здравоохранение и соцобслуживание населения ₸312 758
      Искусство, развлечения и отдых ₸281 616
      Предоставление прочих видов услуг ₸345 207
      По данным Бюро национальной статистики

      В каком регионе самые большие зарплаты

      Зарплата отличается не только между отраслями, но и в зависимости от региона, где работает предприятие.

      Например, самые высокие оклады зафиксированы в области Ұлытау – 588 974 тенге. На втором месте оказалась Атырауская область – 586 655 тенге. А третье место досталось Мангистауской – 564 476 тенге.

      В Астане платят в среднем 507 595 тенге, в Алматы – 472 633 тенге, а в Шымкенте – 295 787 тенге. Самые низкие зарплаты зафиксированы в Северо-Казахстанской области – 278 727 тенге.

      Средняя номинальная зарплата в Казахстане с учетом малого бизнеса
      (1 квартал 2025 года)
      Регион/Область Зарплата
      Казахстан ₸399 237
      Абай ₸330 259
      Акмолинская ₸316 588
      Актюбинская ₸347 182
      Алматинская ₸324 162
      Атырауская ₸586 655
      Западно-Казахстанская ₸341 637
      Жамбылская ₸298 177
      Жетісу ₸297 572
      Карагандинская ₸362 143
      Костанайская ₸330 480
      Кызылординская ₸342 444
      Мангистауская ₸564 476
      Павлодарская ₸368 191
      Северо-Казахстанская ₸278 727
      Туркестанская ₸303 270
      Ұлытау ₸588 974
      Восточно-Казахстанская ₸370 564
      Астана ₸507 595
      Алматы ₸472 633
      Шымкент ₸295 787
      По данным Бюро национальной статистики

      Между тем отметим, что, кроме средней, в Казахстане считают также медианную зарплату. Она показывает доход "середнячка" – то есть сумму, которую получает работник, находящийся ровно посередине, если всех выстроить по размеру зарплат. В 2025 году она равна 300 307 тенге.

      Также стоит отметить, что большую часть годового роста зарплат в Казахстане "съела" инфляция – реальный показатель за год увеличился лишь на 1,2%. Это самый низкий уровень в Евразийском экономическом союзе.

      Также мы рассказывали о том, как изменились зарплаты казахстанцев, если перевести их в доллары.

      А ранее аналитик назвал регионы Казахстана, которые не способны "прокормить себя" и покрыть доходом все свои расходы.

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