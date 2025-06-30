Средняя зарплата сильно уменьшилась после пересчета в Казахстане
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После учета малого бизнеса в статистике средняя заработная плата в Казахстане опустилась до 399 237 тенге – это сразу на 5,65% меньше стандартного показателя. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
- Средняя зарплата в Казахстане в первом квартале 2025 года составила 399 237 тенге после учета данных малого бизнеса, что на 5,65% меньше стандартного показателя.
- Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в сельском хозяйстве (223 341 тенге), а самые высокие - в горнодобывающей промышленности (921 813 тенге).
- Наибольшие средние зарплаты по регионам наблюдаются в области Ұлытау (588 974 тенге), наименьшие - в Северо-Казахстанской области (278 727 тенге).
В первом квартале 2025 года средняя номинальная зарплата в Казахстане составила 423 133 тенге. За три месяца она снизилась на 2,7%, но в годовом разрезе увеличилась на 10,7%.
При этом у нее есть очень важный нюанс: при расчете показателя аналитики не учитывали малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а это зарплаты почти 1,4 млн казахстанцев.
В этот раз Бюро национальной статистики опубликовало обновленную среднюю зарплату, которая учитывает и малый бизнес. В итоге были проанализированы зарплаты 5 172 831 человека, а средний показатель уменьшился сразу на 5,65%, до 399 237 тенге.
Примечательно, что это также на 5,2% меньше средней зарплаты с учетом малых предприятий, которая фиксировалась в 4 квартале 2024 года, но сразу на 10,7% больше прошлогоднего показателя.
Где меньше всего платят
Самые низкие средние зарплаты в первом квартале фиксировались в сельском, рыбном и лесном хозяйствах – 223 341 тенге в месяц.
Также в среднем ниже 300 тыс. тенге платили работникам следующих сфер:
- услуги по проживанию и питанию – 255 335 тенге;
- водоснабжение, водоотведение и обработка/ликвидация отходов – 280 923 тенге;
- искусство, развлечения и отдых – 281 616 тенге;
- административное и вспомогательное обслуживание – 298 652 тенге.
Что касается самых высоких зарплат, то здесь безусловным лидером оказалась сфера горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, где платят в среднем по 921 813 тенге в месяц. Для понимания: в целом в промышленном секторе этот показатель составляет 546 450 тенге.
Также отметились сферы финансов и страхования (805 978 тенге) и информации и связи (707 198 тенге).
|Средняя номинальная зарплата в Казахстане с учетом малого бизнеса
(1 квартал 2025 года)
|Сфера
|Сумма
|Всего
|₸399 237
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|₸223 341
|Промышленность
|₸546 450
|Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
|₸921 813
|Обрабатывающая промышленность
|₸441 558
|Снабжение электричеством, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
|₸409 096
|Водоснабжение; водоотведение; сбор и удаление отходов, ликвидация загрязнений
|₸280 923
|Строительство
|₸385 256
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|₸373 925
|Транспорт и складирование
|₸512 975
|Предоставление услуг по проживанию и питанию
|₸255 335
|Информация и связь
|₸707 198
|Финансовая и страховая деятельность
|₸805 978
|Операции с недвижимым имуществом
|₸317 616
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|₸517 498
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|₸298 652
|Госуправление и оборона; обязательное социальное обеспечение
|₸362 015
|Образование
|₸302 428
|Здравоохранение и соцобслуживание населения
|₸312 758
|Искусство, развлечения и отдых
|₸281 616
|Предоставление прочих видов услуг
|₸345 207
|По данным Бюро национальной статистики
В каком регионе самые большие зарплаты
Зарплата отличается не только между отраслями, но и в зависимости от региона, где работает предприятие.
Например, самые высокие оклады зафиксированы в области Ұлытау – 588 974 тенге. На втором месте оказалась Атырауская область – 586 655 тенге. А третье место досталось Мангистауской – 564 476 тенге.
В Астане платят в среднем 507 595 тенге, в Алматы – 472 633 тенге, а в Шымкенте – 295 787 тенге. Самые низкие зарплаты зафиксированы в Северо-Казахстанской области – 278 727 тенге.
|Средняя номинальная зарплата в Казахстане с учетом малого бизнеса
(1 квартал 2025 года)
|Регион/Область
|Зарплата
|Казахстан
|₸399 237
|Абай
|₸330 259
|Акмолинская
|₸316 588
|Актюбинская
|₸347 182
|Алматинская
|₸324 162
|Атырауская
|₸586 655
|Западно-Казахстанская
|₸341 637
|Жамбылская
|₸298 177
|Жетісу
|₸297 572
|Карагандинская
|₸362 143
|Костанайская
|₸330 480
|Кызылординская
|₸342 444
|Мангистауская
|₸564 476
|Павлодарская
|₸368 191
|Северо-Казахстанская
|₸278 727
|Туркестанская
|₸303 270
|Ұлытау
|₸588 974
|Восточно-Казахстанская
|₸370 564
|Астана
|₸507 595
|Алматы
|₸472 633
|Шымкент
|₸295 787
|По данным Бюро национальной статистики
Между тем отметим, что, кроме средней, в Казахстане считают также медианную зарплату. Она показывает доход "середнячка" – то есть сумму, которую получает работник, находящийся ровно посередине, если всех выстроить по размеру зарплат. В 2025 году она равна 300 307 тенге.
Также стоит отметить, что большую часть годового роста зарплат в Казахстане "съела" инфляция – реальный показатель за год увеличился лишь на 1,2%. Это самый низкий уровень в Евразийском экономическом союзе.
Также мы рассказывали о том, как изменились зарплаты казахстанцев, если перевести их в доллары.
А ранее аналитик назвал регионы Казахстана, которые не способны "прокормить себя" и покрыть доходом все свои расходы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2260842-srednyaya-zarplata-silno-umenshilas-posle-perescheta-v-kazahstane/
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