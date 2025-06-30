Средняя зарплата сильно уменьшилась после пересчета в Казахстане

После учета малого бизнеса в статистике средняя заработная плата в Казахстане опустилась до 399 237 тенге – это сразу на 5,65% меньше стандартного показателя. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Средняя зарплата в Казахстане в первом квартале 2025 года составила 399 237 тенге после учета данных малого бизнеса, что на 5,65% меньше стандартного показателя.

Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в сельском хозяйстве (223 341 тенге), а самые высокие - в горнодобывающей промышленности (921 813 тенге).

Наибольшие средние зарплаты по регионам наблюдаются в области Ұлытау (588 974 тенге), наименьшие - в Северо-Казахстанской области (278 727 тенге).

В первом квартале 2025 года средняя номинальная зарплата в Казахстане составила 423 133 тенге. За три месяца она снизилась на 2,7%, но в годовом разрезе увеличилась на 10,7%.

При этом у нее есть очень важный нюанс: при расчете показателя аналитики не учитывали малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а это зарплаты почти 1,4 млн казахстанцев.

В этот раз Бюро национальной статистики опубликовало обновленную среднюю зарплату, которая учитывает и малый бизнес. В итоге были проанализированы зарплаты 5 172 831 человека, а средний показатель уменьшился сразу на 5,65%, до 399 237 тенге.

Примечательно, что это также на 5,2% меньше средней зарплаты с учетом малых предприятий, которая фиксировалась в 4 квартале 2024 года, но сразу на 10,7% больше прошлогоднего показателя.

Где меньше всего платят

Самые низкие средние зарплаты в первом квартале фиксировались в сельском, рыбном и лесном хозяйствах – 223 341 тенге в месяц.

Также в среднем ниже 300 тыс. тенге платили работникам следующих сфер:

услуги по проживанию и питанию – 255 335 тенге;

водоснабжение, водоотведение и обработка/ликвидация отходов – 280 923 тенге;

искусство, развлечения и отдых – 281 616 тенге;

административное и вспомогательное обслуживание – 298 652 тенге.

Что касается самых высоких зарплат, то здесь безусловным лидером оказалась сфера горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, где платят в среднем по 921 813 тенге в месяц. Для понимания: в целом в промышленном секторе этот показатель составляет 546 450 тенге.

Также отметились сферы финансов и страхования (805 978 тенге) и информации и связи (707 198 тенге).

Средняя номинальная зарплата в Казахстане с учетом малого бизнеса

(1 квартал 2025 года) Сфера Сумма Всего ₸399 237 Сельское, лесное и рыбное хозяйство ₸223 341 Промышленность ₸546 450 Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров ₸921 813 Обрабатывающая промышленность ₸441 558 Снабжение электричеством, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом ₸409 096 Водоснабжение; водоотведение; сбор и удаление отходов, ликвидация загрязнений ₸280 923 Строительство ₸385 256 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов ₸373 925 Транспорт и складирование ₸512 975 Предоставление услуг по проживанию и питанию ₸255 335 Информация и связь ₸707 198 Финансовая и страховая деятельность ₸805 978 Операции с недвижимым имуществом ₸317 616 Профессиональная, научная и техническая деятельность ₸517 498 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания ₸298 652 Госуправление и оборона; обязательное социальное обеспечение ₸362 015 Образование ₸302 428 Здравоохранение и соцобслуживание населения ₸312 758 Искусство, развлечения и отдых ₸281 616 Предоставление прочих видов услуг ₸345 207 По данным Бюро национальной статистики

В каком регионе самые большие зарплаты

Зарплата отличается не только между отраслями, но и в зависимости от региона, где работает предприятие.

Например, самые высокие оклады зафиксированы в области Ұлытау – 588 974 тенге. На втором месте оказалась Атырауская область – 586 655 тенге. А третье место досталось Мангистауской – 564 476 тенге.

В Астане платят в среднем 507 595 тенге, в Алматы – 472 633 тенге, а в Шымкенте – 295 787 тенге. Самые низкие зарплаты зафиксированы в Северо-Казахстанской области – 278 727 тенге.

Средняя номинальная зарплата в Казахстане с учетом малого бизнеса

(1 квартал 2025 года) Регион/Область Зарплата Казахстан ₸399 237 Абай ₸330 259 Акмолинская ₸316 588 Актюбинская ₸347 182 Алматинская ₸324 162 Атырауская ₸586 655 Западно-Казахстанская ₸341 637 Жамбылская ₸298 177 Жетісу ₸297 572 Карагандинская ₸362 143 Костанайская ₸330 480 Кызылординская ₸342 444 Мангистауская ₸564 476 Павлодарская ₸368 191 Северо-Казахстанская ₸278 727 Туркестанская ₸303 270 Ұлытау ₸588 974 Восточно-Казахстанская ₸370 564 Астана ₸507 595 Алматы ₸472 633 Шымкент ₸295 787 По данным Бюро национальной статистики

Между тем отметим, что, кроме средней, в Казахстане считают также медианную зарплату. Она показывает доход "середнячка" – то есть сумму, которую получает работник, находящийся ровно посередине, если всех выстроить по размеру зарплат. В 2025 году она равна 300 307 тенге.

Также стоит отметить, что большую часть годового роста зарплат в Казахстане "съела" инфляция – реальный показатель за год увеличился лишь на 1,2%. Это самый низкий уровень в Евразийском экономическом союзе.

Также мы рассказывали о том, как изменились зарплаты казахстанцев, если перевести их в доллары.

А ранее аналитик назвал регионы Казахстана, которые не способны "прокормить себя" и покрыть доходом все свои расходы.