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    Финансы

      В каких отраслях средняя зарплата превышает миллион тенге в Казахстане

      Опубликовано:

      Стопки денег
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Средняя зарплата превышает миллион тенге у работников, занятых в нескольких видах экономической деятельности Казахстана. В том числе добыча нефти и производство табачных изделий, передает NUR.KZ.

      В первом квартале 2025 года средняя заработная плата в Казахстане составила 423 133 тенге. Это общий фонд оплаты труда, включая доплаты и премии, поделенный на фактическое число работников всех предприятий, кроме малых, занимающихся предпринимательской деятельностью.

      При этом среднемесячный размер зарплаты может сильно отличаться в зависимости от региона, должности и вида экономической деятельности. То есть одни работники могут получать около ста тысяч, а другие – более миллиона тенге.

      В каких отраслях самые высокие зарплаты, мы узнали из электронной таблицы Бюро национальной статистики (БНС).

      Кто получает более миллиона в Казахстане

      Итак, если рассматривать среднюю зарплату в разрезе видов экономической деятельности, то показатель выше одного миллиона тенге в первом квартале 2025 года зафиксирован в 12 отраслях. Две из них входят в обрабатывающую и горнодобывающую сферы промышленности.

      Самая высокая средняя зарплата зафиксирована на производстве табачных изделий – 1 842 038 тенге. Далее идет добыча сырой нефти и природного газа – 1 702 480 тенге. Для примера: во всей промышленности работники в среднем зарабатывают 624 428 тенге.

      На третьем месте – вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (1 434 506 тенге), на четвертом – компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги (1 329 063 тенге), а на пятом – покупка и продажа собственного недвижимого имущества (1 248 068 тенге).

      Далее идет деятельность головных компаний и консультирование по вопросам управления в профессиональной, научной и технической сфере – 1 176 893 тенге, а также страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального обеспечения – 1 045 041 тенге.

      Следующие пять сфер, где средняя зарплата выше миллиона тенге относятся к основному виду деятельности "Транспорт и складирование". Это деятельность следующего транспорта: трубопроводного (1 055 692 тенге), морского и прибрежного грузового (1 042 752 тенге), воздушного пассажирского (1 032 605 тенге), водного (1 026 145 тенге) и воздушного (1 022 311 тенге).

      Средняя зарплата по видам экономической деятельности
      в Казахстане (I квартал 2025 года)
      Вид экономической деятельности Средняя зарплата (тенге)
      Всего 423 133
      Промышленность 624 428
      Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 981 362
      Добыча сырой нефти и природного газа 1 702 480
      Обрабатывающая промышленность 519 020
      Производство табачных изделий 1 842 038
      Транспорт и складирование 579 770
      Деятельность трубопроводного транспорта 1 055 692
      Деятельность водного транспорта 1 026 145
      Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта 1 042 752
      Деятельность воздушного транспорта 1 022 311
      Деятельность воздушного пассажирского транспорта 1 032 605
      Информация и связь 859 822
      Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги 1 329 063
      Финансовая и страховая деятельность 855 468
      Страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального обеспечения 1 045 041
      Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 1 434 506
      Операции с недвижимым имуществом 330 637
      Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 1 248 068
      Профессиональная, научная и техническая деятельность 597 411
      Деятельность головных компаний; консультирование по вопросам управления 1 176 893
      По данным Бюро национальной статистики без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

      При этом отметим, что самые низкие зарплаты среди указанных в БНС видов экономической деятельности наблюдаются у работников рыболовства и рыбоводства – 131 080 тенге в среднем. Напомним, что некоторым из них в два раза поднять оклады обещали еще два года назад.

      Также менее двухсот тысяч средняя зарплата в производстве текстильных изделий (191 948 тенге), которое тоже входит в сферу промышленности.

      Таким образом, средние зарплаты в Казахстане сильно отличаются в зависимости от видов экономической деятельности. Самый высокий показатель в 14 раз больше самого низкого.

      Ранее мы писали, что с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, средняя зарплата в Казахстане сильно снизилась. В том числе показатель уменьшился и по основным видам экономической деятельности.

      В БНС также посчитали средние доходы казахстанцев, куда, помимо зарплат, вошли пенсии, пособия и другие социальные трансферты. Они составили менее 250 тыс. тенге на человека.

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