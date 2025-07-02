В каких отраслях средняя зарплата превышает миллион тенге в Казахстане

Средняя зарплата превышает миллион тенге у работников, занятых в нескольких видах экономической деятельности Казахстана. В том числе добыча нефти и производство табачных изделий, передает NUR.KZ.

В первом квартале 2025 года средняя заработная плата в Казахстане составила 423 133 тенге. Это общий фонд оплаты труда, включая доплаты и премии, поделенный на фактическое число работников всех предприятий, кроме малых, занимающихся предпринимательской деятельностью.

При этом среднемесячный размер зарплаты может сильно отличаться в зависимости от региона, должности и вида экономической деятельности. То есть одни работники могут получать около ста тысяч, а другие – более миллиона тенге.

В каких отраслях самые высокие зарплаты, мы узнали из электронной таблицы Бюро национальной статистики (БНС).

Кто получает более миллиона в Казахстане

Итак, если рассматривать среднюю зарплату в разрезе видов экономической деятельности, то показатель выше одного миллиона тенге в первом квартале 2025 года зафиксирован в 12 отраслях. Две из них входят в обрабатывающую и горнодобывающую сферы промышленности.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована на производстве табачных изделий – 1 842 038 тенге. Далее идет добыча сырой нефти и природного газа – 1 702 480 тенге. Для примера: во всей промышленности работники в среднем зарабатывают 624 428 тенге.

На третьем месте – вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (1 434 506 тенге), на четвертом – компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги (1 329 063 тенге), а на пятом – покупка и продажа собственного недвижимого имущества (1 248 068 тенге).

Далее идет деятельность головных компаний и консультирование по вопросам управления в профессиональной, научной и технической сфере – 1 176 893 тенге, а также страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального обеспечения – 1 045 041 тенге.

Следующие пять сфер, где средняя зарплата выше миллиона тенге относятся к основному виду деятельности "Транспорт и складирование". Это деятельность следующего транспорта: трубопроводного (1 055 692 тенге), морского и прибрежного грузового (1 042 752 тенге), воздушного пассажирского (1 032 605 тенге), водного (1 026 145 тенге) и воздушного (1 022 311 тенге).

Средняя зарплата по видам экономической деятельности

в Казахстане (I квартал 2025 года) Вид экономической деятельности Средняя зарплата (тенге) Всего 423 133 Промышленность 624 428 Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 981 362 Добыча сырой нефти и природного газа 1 702 480 Обрабатывающая промышленность 519 020 Производство табачных изделий 1 842 038 Транспорт и складирование 579 770 Деятельность трубопроводного транспорта 1 055 692 Деятельность водного транспорта 1 026 145 Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта 1 042 752 Деятельность воздушного транспорта 1 022 311 Деятельность воздушного пассажирского транспорта 1 032 605 Информация и связь 859 822 Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги 1 329 063 Финансовая и страховая деятельность 855 468 Страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального обеспечения 1 045 041 Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 1 434 506 Операции с недвижимым имуществом 330 637 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 1 248 068 Профессиональная, научная и техническая деятельность 597 411 Деятельность головных компаний; консультирование по вопросам управления 1 176 893 По данным Бюро национальной статистики без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

При этом отметим, что самые низкие зарплаты среди указанных в БНС видов экономической деятельности наблюдаются у работников рыболовства и рыбоводства – 131 080 тенге в среднем. Напомним, что некоторым из них в два раза поднять оклады обещали еще два года назад.

Также менее двухсот тысяч средняя зарплата в производстве текстильных изделий (191 948 тенге), которое тоже входит в сферу промышленности.

Таким образом, средние зарплаты в Казахстане сильно отличаются в зависимости от видов экономической деятельности. Самый высокий показатель в 14 раз больше самого низкого.

Ранее мы писали, что с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, средняя зарплата в Казахстане сильно снизилась. В том числе показатель уменьшился и по основным видам экономической деятельности.

В БНС также посчитали средние доходы казахстанцев, куда, помимо зарплат, вошли пенсии, пособия и другие социальные трансферты. Они составили менее 250 тыс. тенге на человека.