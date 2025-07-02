В каких отраслях средняя зарплата превышает миллион тенге в Казахстане
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Средняя зарплата превышает миллион тенге у работников, занятых в нескольких видах экономической деятельности Казахстана. В том числе добыча нефти и производство табачных изделий, передает NUR.KZ.
В первом квартале 2025 года средняя заработная плата в Казахстане составила 423 133 тенге. Это общий фонд оплаты труда, включая доплаты и премии, поделенный на фактическое число работников всех предприятий, кроме малых, занимающихся предпринимательской деятельностью.
При этом среднемесячный размер зарплаты может сильно отличаться в зависимости от региона, должности и вида экономической деятельности. То есть одни работники могут получать около ста тысяч, а другие – более миллиона тенге.
В каких отраслях самые высокие зарплаты, мы узнали из электронной таблицы Бюро национальной статистики (БНС).
Кто получает более миллиона в Казахстане
Итак, если рассматривать среднюю зарплату в разрезе видов экономической деятельности, то показатель выше одного миллиона тенге в первом квартале 2025 года зафиксирован в 12 отраслях. Две из них входят в обрабатывающую и горнодобывающую сферы промышленности.
Самая высокая средняя зарплата зафиксирована на производстве табачных изделий – 1 842 038 тенге. Далее идет добыча сырой нефти и природного газа – 1 702 480 тенге. Для примера: во всей промышленности работники в среднем зарабатывают 624 428 тенге.
На третьем месте – вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (1 434 506 тенге), на четвертом – компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги (1 329 063 тенге), а на пятом – покупка и продажа собственного недвижимого имущества (1 248 068 тенге).
Далее идет деятельность головных компаний и консультирование по вопросам управления в профессиональной, научной и технической сфере – 1 176 893 тенге, а также страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального обеспечения – 1 045 041 тенге.
Следующие пять сфер, где средняя зарплата выше миллиона тенге относятся к основному виду деятельности "Транспорт и складирование". Это деятельность следующего транспорта: трубопроводного (1 055 692 тенге), морского и прибрежного грузового (1 042 752 тенге), воздушного пассажирского (1 032 605 тенге), водного (1 026 145 тенге) и воздушного (1 022 311 тенге).
|Средняя зарплата по видам экономической деятельности
в Казахстане (I квартал 2025 года)
|Вид экономической деятельности
|Средняя зарплата (тенге)
|Всего
|423 133
|Промышленность
|624 428
|Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
|981 362
|Добыча сырой нефти и природного газа
|1 702 480
|Обрабатывающая промышленность
|519 020
|Производство табачных изделий
|1 842 038
|Транспорт и складирование
|579 770
|Деятельность трубопроводного транспорта
|1 055 692
|Деятельность водного транспорта
|1 026 145
|Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта
|1 042 752
|Деятельность воздушного транспорта
|1 022 311
|Деятельность воздушного пассажирского транспорта
|1 032 605
|Информация и связь
|859 822
|Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги
|1 329 063
|Финансовая и страховая деятельность
|855 468
|Страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального обеспечения
|1 045 041
|Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования
|1 434 506
|Операции с недвижимым имуществом
|330 637
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|1 248 068
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|597 411
|Деятельность головных компаний; консультирование по вопросам управления
|1 176 893
|По данным Бюро национальной статистики без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью
При этом отметим, что самые низкие зарплаты среди указанных в БНС видов экономической деятельности наблюдаются у работников рыболовства и рыбоводства – 131 080 тенге в среднем. Напомним, что некоторым из них в два раза поднять оклады обещали еще два года назад.
Также менее двухсот тысяч средняя зарплата в производстве текстильных изделий (191 948 тенге), которое тоже входит в сферу промышленности.
Таким образом, средние зарплаты в Казахстане сильно отличаются в зависимости от видов экономической деятельности. Самый высокий показатель в 14 раз больше самого низкого.
Ранее мы писали, что с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, средняя зарплата в Казахстане сильно снизилась. В том числе показатель уменьшился и по основным видам экономической деятельности.
В БНС также посчитали средние доходы казахстанцев, куда, помимо зарплат, вошли пенсии, пособия и другие социальные трансферты. Они составили менее 250 тыс. тенге на человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2261511-v-kakih-otraslyah-srednyaya-zarplata-prevyshaet-million-tenge-v-kazahstane/
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