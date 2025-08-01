Цены замедлили свой рост в Казахстане, но это может быть лишь "маскировкой", считает эксперт

Инфляцию отслеживают ежемесячно. В июле она замедлилась. При этом ее значение отражает не только цены на продукты питания, но и на непродовольственные товары и услуги. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Бюро национальной статистики (БНС) опубликовало данные по инфляции в Казахстане.

Согласно официальному сообщению, за месяц инфляция выросла на 0,7%, а в июне она составляла 0,8% – то есть отмечается небольшое замедление темпов. В годовом выражении инфляция осталась без изменений – 11,8%.

Как сообщает Владислав Туркин, макроэкономист и автор Telegram-канала MONETARITY, замедление роста цен на продукты питания может быть обеспечено сезонными продуктами, которые становятся дешевле летом, "маскируя" реальное положение дел.

"Замедление темпов обусловлено преимущественно сезонным удешевлением овощной продукции, более сдержанное по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. На этом фоне прочие категории продолжают демонстрировать устойчивое ползучее удорожание, либо директивное сдерживание", – отмечает эксперт.

Статистика по составным частям инфляции

Продовольственные товары подорожали на 11,2% за месяц (в июне было 10,6%). Они (а также безалкогольные напитки) оказались в числе факторов, которые внесли наибольший вклад в годовой уровень инфляции – 4,4 процентных пункта (п.п).

Также в этом списке отмечаются жилищные услуги (1,8 п.п.) и здравоохранение (1,4 п.п.).

"Особенно тревожная динамика по мясной продукции, практически еженедельное удорожание на 0,3% и выше. В результате говядина с начал года уже подорожала на 16,5%, курица (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) на 6%", – отмечают в MONETARITY.

В свою очередь уровень цен на непродовольственные товары повысился на 0,8% за месяц и на 9,5% за год, а на платные услуги – на 0,5% и 14,9% соответственно (в июне было 16,1%).

"Таким образом, сезонное снижение цен на овощи лишь временно маскирует устойчивое давление в других категориях. Насколько хватит этого компенсирующего эффекта, вопрос открытый", – отмечает Владислав Туркин.

Напомним, несмотря на снижение цен, овощи сохраняют лидерство по росту цен среди продуктов питания в Казахстане.

Также дорожает и еда вне дома. Так, в одном из регионов страны жители тратят на общепит больше денег, чем в Алматы и Астане.

Дополнительно мы рассказывали, в каких регионах Казахстана в два раза подорожали основные продукты питания.

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