Сколько зарабатывают казахстанцы в пересчете на иностранную валюту

Заработные платы населения отражаются несколькими показателями: средняя, модальная и медианная. При этом в долларах и евро их динамика оказалась отрицательной. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Средняя номинальная зарплата в Казахстане выросла до 434 982 тенге в четвертом квартале 2024 года, увеличившись на 11% за квартал.

Несмотря на рост в тенге, из-за ослабления национальной валюты средняя зарплата в долларах и евро снизилась: до 852 долларов США и 824,9 евро соответственно.

Медианная зарплата в Казахстане составила 308 717 тенге, что по курсу на 11 февраля 2025 года равняется 604,7 долларам США, 585,5 евро или 58 580 рублям.

Средняя номинальная заработная плата – это важный показатель развития экономики государства. По ее изменениям можно отследить рост или спад благосостояния населения.

Согласно данным статистики, средняя зарплата в Казахстане выросла до 434 982 тенге в четвертом квартале 2024 года, увеличившись сразу на 11% за квартал. То есть это брутто значение – та сумма, которую в среднем получают казахстанцы до удержания налогов и взносов.

С учетом среднего курса валют по данным Нацбанка за тот же период, доходы казахстанцев в пересчете на иностранные деньги составляли:

870,2 доллара США ;

; 856,5 евро ;

; либо 86 650 рублей соответственно.

Однако дальнейшая динамика курса тенге привела к тому, что рост доходов оказался "съеден" валютной разницей.

Так, согласно официальному курсу валют на 11 февраля 2025 года, средняя номинальная заработная плата в Казахстане составила 852 доллара США (минус 18,1 доллара США).

В валюте Европейского союза она уменьшилась до 824,9 евро (минус 31,5 евро). А в валюте РФ – до 82 539,2 рублей (минус 4 110,5 рубля).

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сумма "настоящей" средней зарплаты в иностранной валюте

Если средняя зарплата определяется путем деления общего фонда оплаты труда на количество получателей (так называемая "средняя температура по палате"), то более точным показателем считается медианная зарплата.

Это уровень оклада, который делит всех работников на две равные группы: половина получает меньше этой суммы, а другая половина получает больше.

В четвертом квартале 2024 года эта сумма составила 308 717 тенге. По среднему курсу за тот же период медианная заработная плата была равна:

617,6 доллара США;

607,8 евро;

61 497 рублям.

Однако по курсу на 11 февраля эти значения сократились до 604,7 доллара США (минус 13 долларов), 585,5 евро (минус 22,4 евро) и 58 580 рублей (минус 2 917 рублей).

Таким образом, несмотря на резкий рост средней номинальной заработной платы в тенге, в валютном выражении она сократилась из-за ослабления национальной валюты Казахстана. Снизилось и значение медианной зарплаты.

Ранее мы рассказывали, на сколько меньше денег в долларах США стали зарабывать казахстанцы в 2024 году.

Также стало известно, что за прошлый год работники в Казахстане чаще всего получали не более 100 тыс. тенге оклада.