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    Финансы

      Приведет ли повышение минимальной зарплаты к росту безработицы в Казахстане, рассказала эксперт

      Опубликовано:

      Женщина высыпает из кошелька монеты на фоне калькулятора
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Казахстане хотят увеличить минимальную заработную плату. Но это вызывает опасения, связанные с сокращением рабочих мест, особенно для молодежи. Насколько реальны риски, читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В Казахстане планируют увеличить минимальную заработную плату (МЗП) до более 90 000 тенге к 2026 году, что вызывает опасения о возможном росте безработицы.
      • Эксперт Лина Егель кызы, ссылаясь на исследование Кэйси Маллигана, утверждает, что повышение МЗП не обязательно ведет к сокращению рабочих мест, а может привести к изменению структуры занятости и конкуренции через неценовые параметры.
      • Для положительного эффекта от повышения МЗП в Казахстане эксперт рекомендует оценивать структуру рабочих мест, поддерживать гибкие форматы занятости и инвестировать в инфраструктуру, облегчающую доступ к работе.

      Минимальная заработная плата (МЗП) – это порог, ниже которого работодатели не могут назначить заработную плату. На 2025 год он составляет 85 000 тенге без учета налогов и отчислений.

      Однако ранее сообщалось, что эту сумму хотят увеличить, и она может составить чуть более 90 000 тенге в 2026 году. При этом отмечалось, что пока расчеты все еще ведутся.

      В свою очередь обычно при повышении МЗП часто возникают опасения о сопутствующих рисках: например, что бизнес сократит персонал, безработица вырастет, особенно среди молодежи и в регионах.

      Однако, как сообщает Лина Егель кызы, эксперт портала EconomyKZ.org, исследования указывают на более благополучные результаты от повышения МЗП.

      "Исследование Кэйси Маллигана (Equilibrium Responses to Price Controls: A Supply-Chain Approach, 2024, NBER) показывает, что рынок труда устроен сложнее. Иногда повышение оплаты труда вовсе не ведет к сокращению рабочих мест, а даже наоборот – может их увеличить", – отмечает эксперт.

      Бизнес будет конкурировать другими методами

      Как указывается в источнике, стандартная модель говорит о сокращении спроса на рабочую силу, когда государство устанавливает минимальную ставку выше рыночной.

      Мужчина ищет работу
      Соискатель. Иллюстративное фото: freepik.com

      Но Маллиган предлагает иное объяснение: участники рынка начинают конкурировать не только через размер зарплаты для привлечения новых сотрудников, но и через другие параметры – место работы, график, условия труда и так далее.

      "Когда зарплата фиксирована сверху, компании уменьшают не деньги, а удобства: место работы становится дальше от дома, смены – менее удобными, обязанности – более однообразными. Работники продолжают конкурировать за работу, но уже не через "готовность получать меньше", а через "готовность терпеть неудобства"...

      Это меняет структуру занятости: компании нанимают меньше новичков, но больше тех, кто уже обучен. Это не обязательно значит меньше рабочих мест – просто они перераспределяются между группами", – объясняет Лина Егель кызы.

      Влияние новой МЗП в Казахстане

      Как отмечает эксперт, в Казахстане минимальная зарплата – это ключевой инструмент социальной политики.

      При этом, согласно подходу Маллигана, можно ожидать следующее:

      • работодатели будут не просто "сокращать" свой штат сотрудников, а начнут перестраивать формат найма;
      • при правильной настройке условий рост МЗП может стимулировать занятость в сегментах, где работники готовы к неценовой конкуренции (например, через сменность, территориальность);
      • государство может смягчать "вытесняющий" эффект, инвестируя в мобильность работников и переквалификацию.
      Работодатель нанимает работника
      Переговоры с работодателем. Иллюстративное фото: Freepik.com

      Но чтобы рост МЗП привел к положительным изменениям, согласно мнению Лины Егель кызы, необходимо принимать и другие меры. Например, оценивать не только количество рабочих мест, но и их структуру, чтобы понять, кто получит выгоду от повышения МЗП, а кто столкнется с риском потери работы.

      Также следует поддерживать гибкие форматы занятости, инвестировать в доступ к обучению, развивать транспортную и цифровую инфраструктуру, чтобы работникам было легче добраться до работы – это снизит издержки неценовой конкуренции для работодателей.

      "Как показывает модель Маллигана, зарплата – это лишь часть сделки между работодателем и работником. Когда ее фиксируют, стороны продолжают торговаться, но уже на других условиях.

      И эти условия могут быть более или менее выгодными для разных групп.

      Для Казахстана это означает, что повышение МЗП – это не автоматическая потеря рабочих мест, а возможность гибко перенастроить рынок труда. Главное – понимать, как и на что реагирует бизнес", – считает эксперт.

      Напомним, что ранее сообщалось о планах установления минимальной зарплаты на уровне, достаточном для достойной жизни граждан.

      Также министр нацэкономики ответил, нужно ли повышать минимальную заработную плату в Казахстане.

      А в Министерстве торговли и интеграции РК рассказали о том, как установление минимальных цен на продукты отразится на ценниках в магазинах.

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