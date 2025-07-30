"Золотой" картофель: почему растут цены в Казахстане, рассказали аналитики

В 2025 году Казахстан столкнулся с резким ростом импорта картофеля, что привело к росту цен. Это также указало на слабости отечественного сельского хозяйства. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В 2025 году Казахстан столкнулся с резким ростом импорта картофеля, который за январь-май вырос в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что привело к значительному повышению цен на внутреннем рынке.

Рост импорта связан с активным вывозом запасов в 2024 году и падением собственного производства: валовой сбор картофеля в 2024 году уменьшился на 32,7% по сравнению с 2019 годом.

Ситуация угрожает продовольственной безопасности страны, выводит миллионы долларов из экономики и снижает доходы сельскохозяйственного сектора, что требует принятия мер по поддержке фермеров и балансированию экспорта с внутренними потребностями.

Казахстан все больше зависит от импортного картофеля. Как сообщают аналитики портала EnergyProm, за январь-май 2025 года страна закупила за границей 145,3 тыс. тонн картофеля. Это в 8 раз больше, чем за тот же период 2024 года, и в 2,5 раза превышает объем за весь прошлый год.

Рост импорта произошел из-за того, что в прошлом году из страны активно вывозились запасы (563 тыс. тонн в 2024 году, или плюс 37% за год) – их было выгоднее продавать за границей, где цены выше, чем в Казахстане. Как указывается в источнике, это истощило запасы, вынудив в 2025 году ограничить вывоз и нарастить закупки.

Финансовые затраты также оказались высокими: за пять месяцев иностранные поставщики заработали на поставках 38,5 млн долларов США — рост в 11,6 раза по сравнению с 2024 годом.

Причина такого скачка — не только увеличение объемов, но и подорожание продукта. Расчетная стоимость тонны импортного картофеля выросла на 47%, что сразу отразилось на внутреннем рынке.

Индекс потребительских цен на картофель и овощи. Источник: EnergyProm.kz

Цены растут, кошельки пустеют

Рост импорта картофеля обернулся ценовым шоком для казахстанцев.

"Согласно данным БНС, с наступлением зимы рост стоимости килограмма картофеля в РК ускорился. В декабре индекс потребительских цен на этот продукт был самым высоким в сравнении с прочими овощами (137,7%), и затем увеличивался ежемесячно вплоть до апреля. Весной годовой прирост цен на картофель составлял уже 79%, в июне – 54,9%", – отмечается в источнике.

Дорожают и другие овощи: лук подскочил на 90,2%, капуста – на 67,4%, свекла и морковь – на 30,2% и 36,3% соответственно. Исключение – огурцы, цены на которые стабилизировались благодаря тепличным поставкам с юга страны.

Однако общая тенденция тревожная: рост цен разгоняет инфляцию и бьет по покупательной способности населения.

Почему Казахстан теряет урожай

Как сообщают аналитики, проблема не только в импорте, но и в падении собственного производства.

Так, согласно их данным, в 2024 году валовой сбор овощей, корнеплодов и клубнеплодов составил 10,2 млн тонн – это на 4,2% больше, чем в 2023 году. Однако это слабое утешение на фоне спада 2023 года (минус 16,5%) и более высоких показателей прошлых лет (в среднем 11,2-11,9 млн тонн).

Данные по валовому сбору овощей в Казахстане. Источник: EnergyProm.kz

"И если сравнить объемы собранного урожая того же картофеля, то в прошлом году его валовой сбор уменьшился на 32,7% в сравнении с показателем 2019-го. Овощей открытого грунта стали собирать на 13,7% меньше, тепличных – на 2,8% меньше.

От такого положения дел фермеры, безусловно, не богатеют. Например, в прошлом году выращивание овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов принесло крестьянам на 19% меньше денег в сравнении с 2023-м.

Сокращение идет по всем «фронтам»: за картофель фермеры получили всего 364,3 млрд тенге, то есть на треть меньше. Выращивание овощей принесло 982,6 млрд тенге (минус 13,4%). С плюсом год закончили только производители сахарной свеклы", – сообщают аналитики.

Таким образом, в источнике отмечается, что зависимость от импорта угрожает продовольственной безопасности и выводит миллионы долларов из страны. Одновременно снижается внутреннее производство и падают доходы сельскохозяйственного сектора.

По мере сокращения посевных площадей и роста инфляции экономические риски возрастают. Необходим баланс между экспортом и внутренними потребностями, а также поддержка фермеров. Без этого экономика продолжит терять деньги, а потребители – платить больше.

Ранее эксперт рассказала, что были выявлены значительные расхождения между заявленными и реальными запасами картофеля в стабфондах.

А недавно на брифинге в правительстве глава Минсельхоза прокомментировал, будет ли снижение цены на картофель в Казахстане до конца года.

Также ранее сообщалось, что сильно подорожавшие овощи стоят в Казахстане дешевле, чем в соседних странах.

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