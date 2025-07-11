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    Финансы

      Цены на основные продукты питания перестали расти в Казахстане

      Опубликовано:

      Бутылка подсолнечного масла и деньги
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      За последнюю неделю аналитики отметили нулевой прирост цен на социально значимые продовольственные товары. Исключением стала только капуста, которая сильно подорожала. Подробности читайте на NUR.KZ.

      В текущем году казахстанцы неоднократно сталкивались с сильным ростом цен на основные продукты питания. В начале года в стране зафиксировали стремительный рост цен на картофель, а весной и летом начали сильно дорожать другие овощи.

      Между тем первая неделя июля дала жителям Казахстана небольшую передышку. Согласно данным Бюро национальной статистики, социально значимые продовольственные товары в период с 1 по 8 июля в среднем не изменились в цене – индекс роста цен равен нулю.

      Это не значит, что цены "застыли" – некоторые продукты за неделю успели подешеветь, а другие, наоборот, подорожать, но в среднем их стоимость не изменилась.

      Так, за неделю цены немного снизились на весовые рожки и рис (по 0,1%). Стали дешевле морковь (на 0,6%) и репчатый лук (на 0,8%). Но сильнее всего подешевели яйца – сразу на 1,2% за неделю.

      В целом исключением стала только белокочанная капуста, которая за неделю подорожала сразу на 4,6%. Впрочем, она дорожала и ранее.

      Стоит отметить, что "отсутствие" недельного роста цен не отменяет тот факт, что сейчас социально значимые продовольственные товары стоят на 9,3% дороже, чем год назад.

      Так, например, цены на лук сейчас выше сразу на 88%, чем было в июле 2024 года, а капуста дороже на 73,6%. Похожая картина и с другими овощами: картофель вырос в цене на 49,6%, а морковь – на 33,8%.

      Подсолнечное масло сейчас продается в среднем на 30,1% дороже, а соль – на 23,6%. Отметились также приростом говядина (плюс 16,3%) и сливочное масло (плюс 12%).

      Рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане
      (на 8 июля 2025 года)
      Продукт за неделю за год
      Общий рост 0,0% 9,3%
      Мука 1 сорта 0,0% -6,2%
      Хлеб из муки 1 сорта 0,0% 4,8%
      Рожки -0,1% -2,9%
      Рис -0,1% -16,5%
      Гречневая крупа 0,1% -11,9%
      Подсолнечное масло 0,6% 30,1%
      Сливочное масло 0,3% 12,0%
      Говядина лопаточно-грудная часть 0,3% 16,3%
      Куриные окорочка 0,4% 7,6%
      Молоко пастеризованное 2,5% 0,1% 4,2%
      Кефир 2,5% 0,1% 5,4%
      Творог 0,1% 5,0%
      Картофель 0,3% 49,6%
      Морковь -0,6% 33,8%
      Лук репчатый -0,8% 88,0%
      Белокочанная капуста 4,6% 73,6%
      Сахар-песок 0,2% 2,8%
      Яйца 1 категории -1,2% -1,8%
      Соль 0,2% 23,6%
      По данным Бюро национальной статистики

      Рост цен напрямую влияет на благосостояние казахстанцев. Сейчас в среднем больше половины расходов граждан приходится именно на продукты питания. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

      Отметим, что годовой рост цен в стране по итогам июня достиг 11,8%. В среднем продукты питания в Казахстане за год подорожали на 10,6%.

      Также ранее мы сообщили о том, что в стране сильно увеличился прожиточный минимум. Это значит, что казахстанцам теперь потребуется больше денег, чтобы закрыть свои самые базовые потребности.

      А недавно эксперты высказали предположение по поводу причин стремительного роста цен на картофель.

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