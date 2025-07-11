Цены на основные продукты питания перестали расти в Казахстане
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За последнюю неделю аналитики отметили нулевой прирост цен на социально значимые продовольственные товары. Исключением стала только капуста, которая сильно подорожала. Подробности читайте на NUR.KZ.
В текущем году казахстанцы неоднократно сталкивались с сильным ростом цен на основные продукты питания. В начале года в стране зафиксировали стремительный рост цен на картофель, а весной и летом начали сильно дорожать другие овощи.
Между тем первая неделя июля дала жителям Казахстана небольшую передышку. Согласно данным Бюро национальной статистики, социально значимые продовольственные товары в период с 1 по 8 июля в среднем не изменились в цене – индекс роста цен равен нулю.
Это не значит, что цены "застыли" – некоторые продукты за неделю успели подешеветь, а другие, наоборот, подорожать, но в среднем их стоимость не изменилась.
Так, за неделю цены немного снизились на весовые рожки и рис (по 0,1%). Стали дешевле морковь (на 0,6%) и репчатый лук (на 0,8%). Но сильнее всего подешевели яйца – сразу на 1,2% за неделю.
В целом исключением стала только белокочанная капуста, которая за неделю подорожала сразу на 4,6%. Впрочем, она дорожала и ранее.
Стоит отметить, что "отсутствие" недельного роста цен не отменяет тот факт, что сейчас социально значимые продовольственные товары стоят на 9,3% дороже, чем год назад.
Так, например, цены на лук сейчас выше сразу на 88%, чем было в июле 2024 года, а капуста дороже на 73,6%. Похожая картина и с другими овощами: картофель вырос в цене на 49,6%, а морковь – на 33,8%.
Подсолнечное масло сейчас продается в среднем на 30,1% дороже, а соль – на 23,6%. Отметились также приростом говядина (плюс 16,3%) и сливочное масло (плюс 12%).
|Рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане
(на 8 июля 2025 года)
|Продукт
|за неделю
|за год
|Общий рост
|0,0%
|9,3%
|Мука 1 сорта
|0,0%
|-6,2%
|Хлеб из муки 1 сорта
|0,0%
|4,8%
|Рожки
|-0,1%
|-2,9%
|Рис
|-0,1%
|-16,5%
|Гречневая крупа
|0,1%
|-11,9%
|Подсолнечное масло
|0,6%
|30,1%
|Сливочное масло
|0,3%
|12,0%
|Говядина лопаточно-грудная часть
|0,3%
|16,3%
|Куриные окорочка
|0,4%
|7,6%
|Молоко пастеризованное 2,5%
|0,1%
|4,2%
|Кефир 2,5%
|0,1%
|5,4%
|Творог
|0,1%
|5,0%
|Картофель
|0,3%
|49,6%
|Морковь
|-0,6%
|33,8%
|Лук репчатый
|-0,8%
|88,0%
|Белокочанная капуста
|4,6%
|73,6%
|Сахар-песок
|0,2%
|2,8%
|Яйца 1 категории
|-1,2%
|-1,8%
|Соль
|0,2%
|23,6%
|По данным Бюро национальной статистики
Рост цен напрямую влияет на благосостояние казахстанцев. Сейчас в среднем больше половины расходов граждан приходится именно на продукты питания. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Отметим, что годовой рост цен в стране по итогам июня достиг 11,8%. В среднем продукты питания в Казахстане за год подорожали на 10,6%.
Также ранее мы сообщили о том, что в стране сильно увеличился прожиточный минимум. Это значит, что казахстанцам теперь потребуется больше денег, чтобы закрыть свои самые базовые потребности.
А недавно эксперты высказали предположение по поводу причин стремительного роста цен на картофель.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2264157-ceny-na-osnovnye-produkty-pitaniya-perestali-rasti-v-kazahstane/
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