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    Финансы

      Сильно подорожавшие овощи стоят в Казахстане дешевле, чем в соседних странах

      Опубликовано:

      Овощи лежат на прилавке
      Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Картофель, капуста, лук и морковь сильно подорожали за последний год в Казахстане. Но они все равно стоят дешевле, чем в других странах ЕАЭС. С ценами ознакомились журналисты NUR.KZ.

      За последний год в Казахстане сильно подорожали овощи, входящие в список социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Например, в июне средняя стоимость моркови за год выросла на 36,3%, картофеля – на 54,9%, белокочанной капусты – на 67,4%, а репчатого лука – на целых 90,2%.

      Что касается непосредственно цен на эти продукты питания, то, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), несмотря на сильный рост, Казахстан остается в лидерах по их уровню среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

      • Картофель

      Например, картофель в мае 2025 года в Казахстане в среднем стоил 276 тенге за килограмм. Чуть выше этот показатель в Беларуси – 343 тенге по среднему курсу Национального банка Казахстана за май.

      Далее идет Кыргызстан – 374 тенге. А в России и Беларуси килограмм картофеля и вовсе стоит более чем в два раза дороже, чем в Казахстане – 604 и 691 тенге соответственно.

      • Репчатый лук

      Средняя стоимость казахстанского репчатого лука в мае составила 205 тенге. Менее трехсот он также стоил в Кыргызстане – 256 тенге в среднем за килограмм.

      А в остальных странах ЕАЭС цены в разы выше: в России – 471 тенге, в Беларуси – 476 тенге, а в Армении – 481 тенге.

      • Белокочанная капуста

      Свежая белокочанная капуста в Казахстане в мае стоила 210 тенге в среднем. На втором месте с сильным отрывом расположился Кыргызстан – 353 тенге, а за ним идет Армения – 389 тенге.

      В России и Беларуси этот овощ стоил 502 и 527 тенге в среднем за килограмм соответственно.

      • Морковь

      Похожая ситуация и с морковью – в мае ее средняя стоимость в Казахстане составила 220 тенге. В Кыргызстане она немного дороже – 307 тенге, а в Беларуси – 322 тенге.

      В России килограмм моркови в среднем стоил 425 тенге, а в Беларуси – 440 тенге.

      Средние цены в ЕАЭС за май 2025 года (тенге)
      Овощи Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия
      Картофель 691 343 276 374 604
      Капуста 389 527 210 353 502
      Лук 481 476 205 256 471
      Морковь 440 322 220 307 425
      По данным Евразийской экономической комиссии по курсу Национального банка РК за май 2025 года

      Отметим, что разница в цене может способствовать "утечке" дешевых овощей в соседние страны. И даже в случаях ограничений на вывоз возможен "серый" экспорт. Это также может вызывать рост цен.

      Ранее мы сравнили зарплаты в странах ЕАЭС со стоимостью продуктов питания. Казахстан тогда также оказался в лидерах с наибольшими объемами картофеля, лука и моркови, которые можно купить на среднюю сумму доходов.

      Также напомним, что Казахстан вошел и в мировой рейтинг стран с самыми низкими ценами на картофель.

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