Сильно подорожавшие овощи стоят в Казахстане дешевле, чем в соседних странах
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Картофель, капуста, лук и морковь сильно подорожали за последний год в Казахстане. Но они все равно стоят дешевле, чем в других странах ЕАЭС. С ценами ознакомились журналисты NUR.KZ.
За последний год в Казахстане сильно подорожали овощи, входящие в список социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Например, в июне средняя стоимость моркови за год выросла на 36,3%, картофеля – на 54,9%, белокочанной капусты – на 67,4%, а репчатого лука – на целых 90,2%.
Что касается непосредственно цен на эти продукты питания, то, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), несмотря на сильный рост, Казахстан остается в лидерах по их уровню среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
- Картофель
Например, картофель в мае 2025 года в Казахстане в среднем стоил 276 тенге за килограмм. Чуть выше этот показатель в Беларуси – 343 тенге по среднему курсу Национального банка Казахстана за май.
Далее идет Кыргызстан – 374 тенге. А в России и Беларуси килограмм картофеля и вовсе стоит более чем в два раза дороже, чем в Казахстане – 604 и 691 тенге соответственно.
- Репчатый лук
Средняя стоимость казахстанского репчатого лука в мае составила 205 тенге. Менее трехсот он также стоил в Кыргызстане – 256 тенге в среднем за килограмм.
А в остальных странах ЕАЭС цены в разы выше: в России – 471 тенге, в Беларуси – 476 тенге, а в Армении – 481 тенге.
- Белокочанная капуста
Свежая белокочанная капуста в Казахстане в мае стоила 210 тенге в среднем. На втором месте с сильным отрывом расположился Кыргызстан – 353 тенге, а за ним идет Армения – 389 тенге.
В России и Беларуси этот овощ стоил 502 и 527 тенге в среднем за килограмм соответственно.
- Морковь
Похожая ситуация и с морковью – в мае ее средняя стоимость в Казахстане составила 220 тенге. В Кыргызстане она немного дороже – 307 тенге, а в Беларуси – 322 тенге.
В России килограмм моркови в среднем стоил 425 тенге, а в Беларуси – 440 тенге.
|Средние цены в ЕАЭС за май 2025 года (тенге)
|Овощи
|Армения
|Беларусь
|Казахстан
|Кыргызстан
|Россия
|Картофель
|691
|343
|276
|374
|604
|Капуста
|389
|527
|210
|353
|502
|Лук
|481
|476
|205
|256
|471
|Морковь
|440
|322
|220
|307
|425
|По данным Евразийской экономической комиссии по курсу Национального банка РК за май 2025 года
Отметим, что разница в цене может способствовать "утечке" дешевых овощей в соседние страны. И даже в случаях ограничений на вывоз возможен "серый" экспорт. Это также может вызывать рост цен.
Ранее мы сравнили зарплаты в странах ЕАЭС со стоимостью продуктов питания. Казахстан тогда также оказался в лидерах с наибольшими объемами картофеля, лука и моркови, которые можно купить на среднюю сумму доходов.
Также напомним, что Казахстан вошел и в мировой рейтинг стран с самыми низкими ценами на картофель.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2262441-silno-podorozhavshie-ovoshchi-stoyat-v-kazahstane-deshevle-chem-v-sosednih-stranah/
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