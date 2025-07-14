Какие продукты питания приходится завозить в Казахстан

Отсутствие собственного производства или его нерентабельность по тем или иным товарам приводит к необходимости импорта. Какие виды продуктов питания сохраняют импортозависимость, узнайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По данным аналитиков EnergyProm, в 2025 году Казахстан остается зависимым от импорта ключевых продовольственных товаров, включая консервированные фрукты и овощи, чай, кофе, сахар и другие продукты.

Для укрепления продовольственной независимости страны необходимо развивать внутреннее производство, объем инвестиций в которое в январе-мае 2025 года вырос на 57,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Лидерами по объему инвестиций в производство продуктов питания стали Северо-Казахстанская, Алматинская и Туркестанская области, на которые пришлось 62% всех капиталовложений в стране.

В 2025 году Казахстан продолжает зависеть от импорта ключевых продовольственных товаров, сообщают аналитики портала EnergyProm.

По данным за январь–апрель, почти полностью за счет зарубежных поставок формируются рынки переработанных и консервированных фруктов и орехов (89,3%), овощей (83,2%), а также чая и кофе (76,3%).

Высокая импортозависимость сохраняется и в других категориях: сахар (73,8%), пекарские дрожжи (62,8%), шоколад и кондитерские изделия (61%), рыба и морепродукты (51,7%), соусы и приправы (50,5%). В этих сегментах импорт составляет более половины рыночного предложения.

Перечень продуктов питания, импортируемых в Казахстан. Источник: EnergyProm.kz

Аналитики подчеркивают, что такие показатели указывают на необходимость развития внутреннего производства и укрепления продовольственной независимости агросектора Казахстана.

Менее половины, но все еще значительную долю импорта показывают рынки сыра и творога (48%), маргарина (47,2%), фруктов и овощей (41,3%), колбас (35,8%), макарон (22,7%) и мяса птицы (22,1%).

Развитие местного производства может снизить зависимость от импорта и укрепить экономику страны, считают специалисты.

"Обеспечение продовольственной безопасности и насыщение рынка отечественными продуктами питания невозможно без инвестиций в отрасль. В январе-мае текущего года объем инвестиций в основной капитал в сфере производства продуктов питания в Казахстане достиг 71,6 млрд тенге – на 57,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

С учетом инфляции реальный рост вложений составил 53,7%", – отмечается в источнике.

Инвестиции в агропромышленный комплекс в регионах

Согласно данным аналитиков, в региональном разрезе лидерами по объему инвестиций в секторе производства продуктов питания стали:

Северо-Казахстанская область – 17,9 млрд тенге ;

; Алматинская область – 13,6 млрд тенге ;

; Туркестанская область – 12,8 млрд тенге.

При этом именно на эти три региона совокупно пришлось 62% всех капиталовложений по Казахстану.

Меньше всего средств вложено в Мангистаускую область: всего 124,8 млн тенге – это на 19,5% меньше, чем годом ранее.

"Основным источником финансирования остаются собственные средства предприятий, которые в январе-мае текущего года покрывали большую часть вложений в секторе. Остальные инвестиции были обеспечены за счет банковских и небанковских заемных средств", – сообщают аналитики.

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