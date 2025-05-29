Цены растут: куда "исчезает" картофель в Казахстане, рассказали аналитики

Картофель оказался в списке продуктов питания, которые стремительно подорожали в Казахстане. Причиной такого явления оказалась разница в цене с соседними странами. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Цены на картофель в Казахстане выросли на 3,4% за неделю до 269 тенге за килограмм, что значительно ниже, чем в России (578 тенге).

По данным Национального бюро экономических исследований, рост цен вызван "серым экспортом" в соседние страны из-за ценовой разницы.

Официальная статистика экспорта картофеля расходится с данными Россельхознадзора, что указывает на возможный рост теневого вывоза продукта.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в среднем социально значимые продовольственные товары за последнюю неделю, то есть с 13 по 20 мая, подорожали на 0,3%.

Особенно сильно за последний месяц подорожали некоторые овощи:

лук – на 4,2%, до 199 тенге в среднем за килограмм;

в среднем за килограмм; морковь – на 3,5%, до 210 тенге;

а картофель – на 3,4%, до 269 тенге. При этом в апреле годовой рост составлял 74,4%.

Согласно данным Национального бюро экономических исследований, опубликованным на портале Economy.kz, проблемой для отечественного рынка стало не снижение производства, а серый экспорт, появившийся из-за разницы в цене с Россией и Узбекистаном.

Так, ранее Казахстан вошел в список стран с самым дешевым картофелем в мире.

"Утечка" из-за соседних стран

Как отмечается в источнике, в России картофель оказался крайне дорогим.

На 19 мая текущего года его средняя цена (в переводе на казахстанскую валюту) составила 578 тенге за килограмм. При этом подорожание с начала года достигло 61%, а за последние 12 месяцев цена выросла в 2,5 раза.

"Основной причиной стал неурожай: валовой сбор в 2024 году составил 7,3 млн тонн против 8,5 млн тонн годом ранее (-14%)... В приграничных с Казахстаном регионах этот показатель может быть ниже на 5-10%, но остается значительно выше средних цен в РК", – сообщается в источнике.

Картофель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В свою очередь в Узбекистане корнеплод подорожал за год на 59%.

"Узбекистан сталкивается с проблемами внутреннего производства картофеля, что делает его зависимым от импорта", – отмечается в источнике. Однако там стремятся увеличить производство и отказаться от импорта картофеля к 2027 году.

Так, в апреле картофель стоил 267 тенге за килограмм, что близко к казахстанской цене, но значительно ниже, чем в России. В то же время экспорт в эту страну временно ограничен.

А в Казахстане на 20 мая средняя цена картофеля составила 269 тенге за килограмм. Это почти в два раза ниже, чем в РФ, что создает возможности для экспорта. Однако, как указывается в источнике, в данных поставок за границу образовалась "дыра".

Серый экспорт растет

Так, в I квартале 2025 года экспорт составил 18,1 тыс. тонн, из которых:

в Узбекистан отправлено 17,3 тыс. тонн (96%);

в Россию же по официальным данным отправлено всего 223 тонны, но при этом Россельхознадзор заявляет о росте поступлении казахстанского картофеля с 448 тонн до 7 000 тонн, (рост в 15,6 раза, а разница в данных – в 30 раз).

Овощи и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Это указывает на возможные расхождения между официальной казахстанской и российской статистикой, а также на рост теневого экспорта.

Параллельно фиксируются случаи незаконного ввоза: в текущем году Россельхознадзор сообщил о пресечении попыток ввоза 110 тонн картофеля из РК без разрешительных документов, а в сентябре 2024 года – аналогичный случай на 170 тонн", – отмечается в источнике.

То есть цены на картофель в Казахстане остаются ниже, чем в соседней России. При этом за последний год рост цен на отечественном рынке достиг 72%. А среди основных причин подорожания называются серый экспорт, вызванный резким удорожанием картофеля в России (в 2,5 раза за год из-за неурожая), а также ограниченная эффективность стабфондов и инфраструктуры хранения.

"Укрепление рубля с 5 до 6,3 тенге усиливает привлекательность неформенного экспорта в РФ, тогда как временный запрет на вывоз картофеля в Узбекистан с февраля 2025 года сузил легальные каналы сбыта.

В итоге в регионе усиливается ценовая и логистическая напряженность, а статистика по экспорту теряет достоверность", – сообщается в источнике.

Напомним, что ранее на фоне подорожания картофеля в Павлодаре случился скандал: тонны дешевого картофеля из стабфонда не дошли до жителей.

Также в Минсельхозе ответили, почему в Казахстане такой дорогой картофель.

Дополнительно отметим, что в Казахстане дорожают не только овощи, но и другие продукты.