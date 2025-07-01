477 млн долларов ежегодно теряет Казахстан из-за неточного прогноза погоды, сообщает эксперт
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Влияние погодных условий на экономику страны оказалось крайне важным, поэтому в Казахстане планируют применять новый подход к прогнозированию климатических рисков. Как это работает, читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане ежегодные убытки от климатических потерь достигают 477 млн долларов США, по данным ПРООН. Для снижения этих потерь планируется внедрение ансамблевого моделирования прогноза погоды.
- Ансамблевый подход использует десятки моделей для детального прогнозирования климатических рисков, учитывая различные факторы и предсказывая потенциальные последствия с высокой точностью до 1 км.
- По словам Алии Нуракишевой, генерального директора Climate Center, пилотный запуск системы планируется на 2025 год в четырех ключевых отраслях: сельском хозяйстве, управлении водой, энергетике и ЧС, что может значительно сократить экономические потери.
Климатические риски в виде паводков, пожаров и загрязнения воздуха наносят ущерб сельскому хозяйству, бизнесу, инфраструктуре, экономике и здоровью казахстанцев.
Ущерб наносится в виде сорванного урожая и крупных долгов бизнеса, расходов на ремонт имущества за свой счет, срыв планов из-за размытых дорог и так далее.
Как сообщает Алия Нуракишева, генеральный директор Climate Center, основной ущерб от подобных рисков получают фермеры, небольшие хозяйства, жители отдаленных регионов. Особенно остро это проявляется на юге и востоке страны, где наблюдаются обмеление рек, оползни и пыльные бури.
При этом климатические аномалии в Казахстане становятся более выраженными.
"Ежегодно убытки от климатических потерь в Казахстане достигают 477 млн долларов США, согласно данным Программы развития ООН (UNDP).
А в 2024 году Казахстан столкнулся с одним из самых разрушительных паводков за последние 80 лет – по оценкам международных организаций, ущерб составил около 300 млрд тенге (600 млн долларов).
В 2023 году, по данным местных властей, лесные пожары на востоке страны нанесли экономический ущерб более 165 млрд тенге", – отмечает эксперт.
Несмотря на масштабы климатических потерь, решения до сих пор принимаются по отраслям и точечно – без общей системы. И чтобы снизить потери экономики, Казахстан внедряет проверенную за рубежом технологию в виде ансамблевого моделирования прогноза погоды – подход, позволяющий оценивать риски в деталях: по территории, характеру и времени.
"Чем раньше мы получаем информацию об угрозах, тем лучше можем к ним подготовиться. Но важно не просто знать, что надвигается, а понимать, где именно, в какой момент и какие последствия это повлечет.
Такой уровень детализации возможен только при использовании ансамблевого моделирования", – сообщает Алия Нуракишева.
Как работает ансамблевый подход
Как отмечает эксперт, стандартный прогноз опирается на одну модель, а ансамблевый – на десятки, включая метеорологические, гидрологические, агрометеорологические, модели качества воздуха и поверхности земли.
Это дает несколько вариантов развития событий, учитывая различные факторы.
"Система детально изучает обстановку, предсказывая не только явление ("ливень"), но и его потенциальные последствия: риски наводнений, угрозы для урожая, ухудшение воздуха. Ведь один и тот же дождь может быть безопасен на равнине, но стать критичным в горной местности.
Такой многогранный подход помогает не просто дать прогноз, а указать на конкретные зоны, где возникнут проблемы.
Данные актуализируются каждые четыре часа. Прогноз охватывает период от ближайших суток до почти года (11 месяцев), при этом его точность очень высока: до 1 км, а местами – до 100 метров", – сообщает эксперт.
При этом такая система уже применяется в ЕС, США и Японии. А для резко континентального климата Казахстана это особенно важно: расчеты строятся не "в среднем по стране", а с учетом конкретной местности.
Такой подход может работать и в других отраслях – от энергетики до урбанистики. И если известно, где возможна угроза, можно своевременно среагировать и не тратить деньги на экстренные меры:
- агросектор – фермеры будут заранее знать увлажненность почвы и успевать выбрать культуру, которая выдерживает засуху;
- управление городом – акиматы смогут подготовить технику и направить ее в места возможных паводков или иных угроз, а МЧС и дорожные службы смогут заранее перекрыть опасные участки, предупредить население;
- бизнес – инвесторы смогут точнее оценить окупаемость проектов, просчитать расходы и принять решение.
Как сообщает Алия Нуракишева, пилотный запуск системы планируется на 2025 год. Технология будет использоваться в четырех ключевых отраслях: сельском хозяйстве, управлении водой, энергетике и ЧС.
В дальнейшем метод можно будет масштабировать – для авиации, логистики, инфраструктурного планирования. Такие системы могут стать частью “умных городов”: когда светофоры, дорожные службы и даже школы получают автоматические уведомления о погодных рисках и действуют по алгоритму.
"Согласно оценкам Всемирного банка, каждый вложенный доллар в прогнозирование погоды приносит от 3 до 36 долларов экономической отдачи. Это означает спасенные урожаи, предотвращенные убытки, меньшую нагрузку на экстренные службы.
По оценке международных организаций, раннее оповещение на базе системного прогнозирования погоды и принятие мер может сокращать потери до 2,2% ВВП в год. А значит, остаются средства на то, что важно в долгосрочной перспективе: образование, здоровье, инфраструктура", – отмечает эксперт.
Напомним, что в случае стихийных бедствий в Казахстане могут быть перекрыты дороги между городами. А за выезд на такие участки может грозить штраф.
Дополнительно следует помнить, что стихийные бедствия могут нанести ущерб имуществу казахстанцев. Однако компенсация потерь возможна как по страховке, так и без ее наличия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2261010-477-mln-dollarov-ezhegodno-teryaet-kazahstan-iz-za-netochnogo-prognoza-pogody-soobshchaet-ekspert/
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