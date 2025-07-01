477 млн долларов ежегодно теряет Казахстан из-за неточного прогноза погоды, сообщает эксперт

Влияние погодных условий на экономику страны оказалось крайне важным, поэтому в Казахстане планируют применять новый подход к прогнозированию климатических рисков. Как это работает, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане ежегодные убытки от климатических потерь достигают 477 млн долларов США, по данным ПРООН. Для снижения этих потерь планируется внедрение ансамблевого моделирования прогноза погоды.

Ансамблевый подход использует десятки моделей для детального прогнозирования климатических рисков, учитывая различные факторы и предсказывая потенциальные последствия с высокой точностью до 1 км.

По словам Алии Нуракишевой, генерального директора Climate Center, пилотный запуск системы планируется на 2025 год в четырех ключевых отраслях: сельском хозяйстве, управлении водой, энергетике и ЧС, что может значительно сократить экономические потери.

Климатические риски в виде паводков, пожаров и загрязнения воздуха наносят ущерб сельскому хозяйству, бизнесу, инфраструктуре, экономике и здоровью казахстанцев.

Ущерб наносится в виде сорванного урожая и крупных долгов бизнеса, расходов на ремонт имущества за свой счет, срыв планов из-за размытых дорог и так далее.

Как сообщает Алия Нуракишева, генеральный директор Climate Center, основной ущерб от подобных рисков получают фермеры, небольшие хозяйства, жители отдаленных регионов. Особенно остро это проявляется на юге и востоке страны, где наблюдаются обмеление рек, оползни и пыльные бури.

При этом климатические аномалии в Казахстане становятся более выраженными.

"Ежегодно убытки от климатических потерь в Казахстане достигают 477 млн долларов США, согласно данным Программы развития ООН (UNDP).

А в 2024 году Казахстан столкнулся с одним из самых разрушительных паводков за последние 80 лет – по оценкам международных организаций, ущерб составил около 300 млрд тенге (600 млн долларов).

В 2023 году, по данным местных властей, лесные пожары на востоке страны нанесли экономический ущерб более 165 млрд тенге", – отмечает эксперт.

Затопленное село. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

Несмотря на масштабы климатических потерь, решения до сих пор принимаются по отраслям и точечно – без общей системы. И чтобы снизить потери экономики, Казахстан внедряет проверенную за рубежом технологию в виде ансамблевого моделирования прогноза погоды – подход, позволяющий оценивать риски в деталях: по территории, характеру и времени.

"Чем раньше мы получаем информацию об угрозах, тем лучше можем к ним подготовиться. Но важно не просто знать, что надвигается, а понимать, где именно, в какой момент и какие последствия это повлечет.

Такой уровень детализации возможен только при использовании ансамблевого моделирования", – сообщает Алия Нуракишева.

Как работает ансамблевый подход

Как отмечает эксперт, стандартный прогноз опирается на одну модель, а ансамблевый – на десятки, включая метеорологические, гидрологические, агрометеорологические, модели качества воздуха и поверхности земли.

Это дает несколько вариантов развития событий, учитывая различные факторы.

"Система детально изучает обстановку, предсказывая не только явление ("ливень"), но и его потенциальные последствия: риски наводнений, угрозы для урожая, ухудшение воздуха. Ведь один и тот же дождь может быть безопасен на равнине, но стать критичным в горной местности.

Такой многогранный подход помогает не просто дать прогноз, а указать на конкретные зоны, где возникнут проблемы.

Данные актуализируются каждые четыре часа. Прогноз охватывает период от ближайших суток до почти года (11 месяцев), при этом его точность очень высока: до 1 км, а местами – до 100 метров", – сообщает эксперт.

При этом такая система уже применяется в ЕС, США и Японии. А для резко континентального климата Казахстана это особенно важно: расчеты строятся не "в среднем по стране", а с учетом конкретной местности.

Прогнозирование. Иллюстративное фото: Freepik.com

Такой подход может работать и в других отраслях – от энергетики до урбанистики. И если известно, где возможна угроза, можно своевременно среагировать и не тратить деньги на экстренные меры:

агросектор – фермеры будут заранее знать увлажненность почвы и успевать выбрать культуру, которая выдерживает засуху;

– фермеры будут заранее знать увлажненность почвы и успевать выбрать культуру, которая выдерживает засуху; управление городом – акиматы смогут подготовить технику и направить ее в места возможных паводков или иных угроз, а МЧС и дорожные службы смогут заранее перекрыть опасные участки, предупредить население;

– акиматы смогут подготовить технику и направить ее в места возможных паводков или иных угроз, а МЧС и дорожные службы смогут заранее перекрыть опасные участки, предупредить население; бизнес – инвесторы смогут точнее оценить окупаемость проектов, просчитать расходы и принять решение.

Как сообщает Алия Нуракишева, пилотный запуск системы планируется на 2025 год. Технология будет использоваться в четырех ключевых отраслях: сельском хозяйстве, управлении водой, энергетике и ЧС.

В дальнейшем метод можно будет масштабировать – для авиации, логистики, инфраструктурного планирования. Такие системы могут стать частью “умных городов”: когда светофоры, дорожные службы и даже школы получают автоматические уведомления о погодных рисках и действуют по алгоритму.

"Согласно оценкам Всемирного банка, каждый вложенный доллар в прогнозирование погоды приносит от 3 до 36 долларов экономической отдачи. Это означает спасенные урожаи, предотвращенные убытки, меньшую нагрузку на экстренные службы.

По оценке международных организаций, раннее оповещение на базе системного прогнозирования погоды и принятие мер может сокращать потери до 2,2% ВВП в год. А значит, остаются средства на то, что важно в долгосрочной перспективе: образование, здоровье, инфраструктура", – отмечает эксперт.

Напомним, что в случае стихийных бедствий в Казахстане могут быть перекрыты дороги между городами. А за выезд на такие участки может грозить штраф.

Дополнительно следует помнить, что стихийные бедствия могут нанести ущерб имуществу казахстанцев. Однако компенсация потерь возможна как по страховке, так и без ее наличия.